Influenciadora revela superstição de não fazer sexo antes dos jogos do Brasil: "Entro em concentração"

A influenciadora Ravena Hanniely, de 25 anos, revelou que adotou uma superstição curiosa durante a Copa do Mundo: não fazer sexo antes dos jogos do Brasil. Inspirada na rotina de concentração dos jogadores da Seleção, ela decidiu criar um ritual próprio e afirma que a escolha acabou se tornando uma regra pessoal sempre que o Brasil entra em campo.



Ravena conta que a ideia surgiu enquanto acompanhava entrevistas e reportagens sobre a preparação da Seleção para a Copa. “Eu sempre vejo os jogadores falando de concentração, foco e preparação antes das partidas. Pensei que, se eles têm os próprios rituais, eu também poderia criar o meu. Desde então, em dia de jogo do Brasil, entro em concentração e deixo o resto para depois”, relata.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



Segundo a influenciadora, a superstição rapidamente virou assunto entre amigos e pessoas próximas, que passaram a perguntar se ela realmente estava levando a decisão a sério. “Agora ninguém me convence a quebrar essa superstição antes dos jogos. Vai que justamente no dia em que eu resolvo mudar o Brasil perde? Prefiro não arriscar. Pode parecer bobagem, mas durante a Copa cada torcedor acaba criando o próprio ritual”, afirma.



Ravena garante que não acredita que sua escolha tenha qualquer influência dentro de campo, mas diz que a graça da Copa também está nesses costumes que surgem entre os torcedores. “Tem gente que usa sempre a mesma camisa, assiste aos jogos no mesmo lugar ou repete alguma mania para dar sorte. Eu acabei criando a minha. Se o Brasil continuar vencendo, vou manter essa concentração até o fim da Copa. Agora não tenho coragem de mudar no meio do campeonato”, conclui.