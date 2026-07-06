Hexa fica para depois! Brasil é eliminado pela Noruega

O domingo foi de tristeza para milhões de brasileiros que alimentavam a esperança de ver a Seleção Brasileira conquistar o tão sonhado hexacampeonato. O sonho, no entanto, terminou de forma precoce. O Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo e está oficialmente eliminado da competição.

A equipe brasileira encontrou dificuldades durante toda a partida, desperdiçou oportunidades importantes e acabou sendo castigada por uma seleção norueguesa eficiente, que soube aproveitar os espaços e construir o resultado que entrou para a história do país. O gol brasileiro saiu apenas nos minutos finais e já não havia tempo suficiente para buscar uma reação.

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Com o apito final, jogadores desabaram no gramado enquanto torcedores, dentro e fora do estádio, demonstravam incredulidade diante de mais uma eliminação dolorosa. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata, com críticas à atuação da equipe, questionamentos sobre as escolhas da comissão técnica e uma avalanche de mensagens lamentando o fim do sonho do hexa.

A eliminação amplia um jejum que já dura mais de duas décadas sem conquistar a principal competição do futebol mundial. Mais uma vez, a Seleção Brasileira deixa a Copa antes da decisão e vê o tão esperado sexto título ficar para outra oportunidade.

Agora, resta ao Brasil juntar os cacos, avaliar os erros cometidos ao longo da campanha e iniciar um novo ciclo pensando no próximo Mundial, enquanto a torcida amarga mais uma despedida precoce e dolorosa da maior competição do futebol.

