Fim de uma era? Neymar dá sinais de despedida

A derrota do Brasil para a Noruega por 2 a 1, que decretou o fim do sonho do hexacampeonato, pode ter marcado também o último capítulo da história de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira.

Aos 34 anos, o craque do Santos entrou no segundo tempo, marcou de pênalti o único gol brasileiro nos acréscimos e deixou o gramado profundamente emocionado. Sem perspectivas de disputar outra Copa do Mundo, já que teria 38 anos em 2030, Neymar deu sinais de que seu ciclo com a Amarelinha chegou ao fim.

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Na saída de campo, durante uma conversa informal enquanto era consolado por pessoas próximas, o camisa 10 deixou escapar uma frase que rapidamente repercutiu entre torcedores e jornalistas: “Tudo começou aqui e aqui acaba também.” A declaração faz referência ao estádio onde estreou pela Seleção Brasileira, em 2010, e onde agora pode ter encerrado sua trajetória vestindo a camisa do Brasil.

O desabafo foi suficiente para alimentar as especulações de que Neymar não pretende mais defender a Seleção. Pouco depois da partida, o próprio jogador confirmou que considera encerrada sua passagem pela equipe nacional, colocando fim a uma trajetória de 130 partidas e 80 gols pelo Brasil.

A primeira Copa do Mundo de Neymar foi em 2014, quando tinha apenas 22 anos. Sua estreia aconteceu justamente na abertura do Mundial, contra a Croácia, quando brilhou ao marcar dois gols na vitória brasileira por 3 a 1, iniciando uma caminhada que agora parece chegar ao fim doze anos depois.

Se a despedida da Seleção realmente se confirmar, Neymar encerra uma das carreiras mais marcantes do futebol brasileiro, com recordes, protagonismo e momentos inesquecíveis. Quanto ao futuro nos gramados, o atacante segue com contrato no Santos, e ainda não anunciou aposentadoria do futebol profissional.