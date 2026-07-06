Mestre José acerta previsão da derrota do Brasil para a Noruega

Enquanto milhões de brasileiros alimentavam a esperança de ver a Seleção seguir viva na Copa do Mundo, o espiritualista Mestre José foi na contramão da torcida e fez uma previsão que acabou se confirmando.

Na manhã deste domingo, horas antes de Brasil e Noruega entrarem em campo, o vidente publicou um vídeo afirmando que a Seleção Brasileira seria derrotada pela Noruega e encerraria sua caminhada no Mundial. Segundo ele, aquele seria o último jogo do Brasil na Copa de 2026 e a equipe voltaria para casa sem conquistar o tão sonhado hexacampeonato.

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Durante a previsão, Mestre José foi categórico ao afirmar que a Seleção não conseguiria avançar às quartas de final. A declaração rapidamente repercutiu entre seus seguidores, embora muitos torcedores acreditassem que o Brasil seguiria vivo na disputa.

Horas depois, a previsão ganhou força. O Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, acabou eliminado nas oitavas de final e deu adeus ao sonho do sexto título mundial, exatamente como havia sido previsto pelo espiritualista.

Desde o início da Copa, Mestre José já sustentava que a Seleção Brasileira não conquistaria o hexacampeonato em 2026. Com a eliminação confirmada, o vídeo voltou a circular nas redes sociais e viralizou entre internautas, reacendendo o debate sobre as previsões do espiritualista e chamando a atenção de milhares de torcedores.