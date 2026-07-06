Beijo de Carlinhos Maia em mulher vira alvo de críticas

Carlinhos Maia voltou a movimentar as redes sociais. O influenciador, que soma mais de 35 milhões de seguidores, surpreendeu os fãs ao surgir curtindo uma balada na Grécia e protagonizar um beijo com uma mulher.

O vídeo, divulgado em primeira mão pelo Portal LeoDias, rapidamente viralizou. Nas imagens, Carlinhos aparece beijando uma loira durante a festa. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi o fato de o próprio influenciador revelar que pediu a um dos amigos que registrasse o momento, atitude que levou muitos internautas a suspeitarem que tudo teria sido previamente combinado.

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A repercussão foi imediata. Nos comentários da publicação, seguidores passaram a questionar o episódio, enquanto outros levantaram debates sobre a sexualidade do influenciador. Também houve quem criticasse a forma como Carlinhos beijou a mulher, afirmando que ele aparentava falta de intimidade com a situação.

Durante a própria gravação, Carlinhos brincou ao dizer que a última vez que havia beijado uma mulher tinha sido por volta dos 16 anos. Hoje, aos 35, ele comentou, em tom descontraído, que “a boca de mulher é mais macia do que a de homem”, declaração que também repercutiu entre os internautas.

Vale lembrar que, durante o relacionamento e o casamento com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia nunca havia sido visto protagonizando um beijo com uma mulher em público. O episódio rapidamente tomou conta das redes sociais, dividindo opiniões entre aqueles que encararam a cena como uma simples brincadeira e os que acreditam que tudo foi planejado para gerar repercussão.