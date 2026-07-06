Virgínia Fonseca vira alvo de delegada envolvida no caso Deolane

Virgínia Fonseca voltou ao centro de uma nova polêmica nas redes sociais. Desta vez, a influenciadora se tornou alvo da delegada Maria Corsato, responsável pelas investigações iniciais que envolveram Deolane Bezerra no caso das apostas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A revolta da delegada aconteceu após Virgínia divulgar um vídeo de publicidade para uma plataforma de apostas esportivas em meio à Copa do Mundo. A publicação desagradou Maria Corsato, que usou suas redes sociais para criticar a influenciadora e demonstrar indignação com o conteúdo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Sem poupar palavras, a delegada afirmou que esse tipo de divulgação incentiva uma prática que, segundo ela, tem causado prejuízos a milhares de famílias brasileiras. Em seu desabafo, Maria Corsato também fez um apelo aos seguidores, pedindo que deixem de acompanhar Virgínia nas redes sociais como forma de protesto.
A manifestação rapidamente ganhou repercussão e dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns internautas apoiaram a posição da delegada e criticaram a publicidade de apostas, outros saíram em defesa de Virgínia, argumentando que a influenciadora mantém contratos comerciais e atua dentro das regras previstas para esse tipo de campanha.
A nova polêmica reacende o debate sobre a responsabilidade de influenciadores digitais na divulgação de plataformas de apostas e reforça a discussão sobre os limites da publicidade desse segmento nas redes sociais.