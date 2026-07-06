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Por: Thiago Sodré

"Coração amputado": Cissa Guimarães emociona ao falar do filho

Apresentadora relembra a perda de Rafael Mascarenhas, diz que ainda carrega uma dor irreparável e afirma que segue em frente em busca da felicidade.

Cissa Guimarães - (crédito: Reprodução Internet)
Cissa Guimarães - (crédito: Reprodução Internet)

Cissa Guimarães emocionou colegas e o público ao fazer um desabafo comovente durante o programa Sem Censura. Ao falar sobre a morte do filho, Rafael Mascarenhas, a apresentadora abriu o coração e revelou que a dor da perda continua presente em sua vida.

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Visivelmente emocionada, Cissa afirmou que vive com um “coração amputado” desde a morte de Rafael, deixando claro que a saudade jamais desapareceu. Apesar da dor, ela contou que encontrou forças para continuar vivendo e que acredita que seguir em frente também é uma forma de honrar a memória do filho.

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Durante a conversa, a apresentadora destacou que busca diariamente reencontrar a felicidade, mesmo convivendo com um vazio que, segundo ela, nunca será preenchido. O relato sensibilizou os colegas de bancada e rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas deixaram mensagens de carinho, apoio e admiração pela forma sincera como Cissa falou sobre o luto.

Mais de uma década após a tragédia que marcou sua vida, Cissa Guimarães segue transformando sua dor em uma mensagem de amor, resiliência e esperança, emocionando quem acompanha sua trajetória.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 06/07/2026 02:02
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