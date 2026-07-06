'Quem Ama Cuida' prepara grande virada na história à partir de hoje

Depois de semanas acompanhando o sofrimento de Adriana, os telespectadores finalmente verão uma reviravolta em Quem Ama Cuida. A partir desta segunda-feira, a novela entra em uma nova fase e promete mudar completamente os rumos da trama, atendendo a um desejo antigo do público, que já não suportava mais ver a protagonista sendo injustiçada.

Após uma passagem de tempo de seis anos, Adriana deixa a prisão em liberdade condicional completamente transformada. A personagem de Letícia Colin abandona a postura de quem apenas sofre e passa a agir com estratégia para desmascarar todos os responsáveis por destruírem sua vida.

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Determinada a recuperar tudo o que perdeu, Adriana inicia uma verdadeira caçada contra aqueles que a incriminaram injustamente. Movida pela sede de justiça e também pelo desejo de vingança, ela passa a reunir provas, conquistar aliados e arquitetar um plano para fazer seus inimigos pagarem por cada sofrimento vivido.

A mudança de postura da protagonista era uma das mais aguardadas pelos fãs da novela. Nas redes sociais, muitos telespectadores vinham reclamando da sequência de tragédias enfrentadas por Adriana e pediam que a personagem reagisse. Agora, a promessa é de uma fase marcada por confrontos, revelações e acertos de contas, que deve movimentar os próximos capítulos da trama.