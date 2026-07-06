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Por: Thiago Sodré

Eterna Juma Marruá retorna à Globo em uma produção inédita e celebra o reencontro com a dramaturgia e com uma nova geração de espectadores.

Após 14 anos longe de uma novela inédita da Globo, Cristiana Oliveira está de volta à dramaturgia

Cristiana Oliveira - (crédito: Reprodução internet)
Cristiana Oliveira - (crédito: Reprodução internet)

 A atriz, que marcou a televisão brasileira como a primeira Juma Marruá de Pantanal, integra o elenco de Então É Amor?, produção do Globoplay que marca seu retorno à emissora desde Salve Jorge, exibida em 2012.

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Na nova trama, Cristiana interpreta Marta, uma mulher forte e autoritária, papel que representa um novo desafio em sua carreira. A atriz comemorou a oportunidade de voltar a atuar na Globo e destacou a alegria de dialogar com uma nova geração de telespectadores por meio de um formato inovador de novela.

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Em entrevistas, Cristiana também falou sobre o carinho do público e revelou que não vive presa ao passado, apesar de reconhecer a importância dos personagens que marcaram sua trajetória. Segundo ela, o retorno à emissora representa mais um capítulo de sua carreira, sem a necessidade de corresponder às expectativas criadas ao longo dos anos.

A volta da atriz foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que celebraram nas redes sociais o reencontro de um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira com as novelas da Globo, encerrando um hiato de mais de uma década.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 06/07/2026 02:14
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