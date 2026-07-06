Defesa de Deolane pede nova transferência

A estratégia da defesa de Deolane Bezerra para contestar as condições de sua prisão ganhou um novo capítulo. Documentos obtidos pelo portal LeoDias apontam que a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) realizou um amplo levantamento sobre as celas especiais destinadas a presos com diploma de nível superior em unidades prisionais do estado.

Ao mesmo tempo, segundo fontes ligadas ao processo, a equipe jurídica da influenciadora solicitou laudos ambientais para verificar a qualidade da água fornecida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, onde Deolane está detida.

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Os advogados também voltaram a insistir no pedido de transferência da influenciadora, alegando a necessidade de melhores condições de permanência durante o período em que ela segue presa.

A nova movimentação reforça a estratégia da defesa de reunir elementos para questionar as condições do cumprimento da prisão e buscar uma mudança de unidade prisional. Enquanto isso, o caso segue em andamento e continua cercado de grande repercussão nas redes sociais e nos bastidores da Justiça