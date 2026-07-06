Vidente prevê final entre Argentina e França

Depois de ganhar repercussão ao acertar a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, o espiritualista Mestre José voltou a chamar a atenção com uma nova previsão sobre a Copa do Mundo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o vidente afirmou que a grande final do Mundial será disputada entre Argentina e França. Segundo Mestre José, as duas seleções chegarão à decisão após superarem seus adversários nas próximas fases da competição, deixando para trás outras favoritas ao título.

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A nova previsão surge logo após o espiritualista acertar o resultado envolvendo o Brasil. Horas antes da partida, Mestre José havia afirmado que a Seleção Brasileira seria derrotada pela Noruega e voltaria para casa sem conquistar o tão sonhado hexacampeonato, previsão que acabou se confirmando com a eliminação brasileira.

Agora, a expectativa gira em torno da decisão entre Argentina e França. Caso a previsão também se concretize, Mestre José ampliará ainda mais sua repercussão entre os fãs de futebol e seguidores que acompanham suas revelações espirituais.

Enquanto a bola continua rolando, a nova previsão já movimenta as redes sociais e divide opiniões entre aqueles que acreditam nos dons do espiritualista e os que tratam a declaração apenas como mais um palpite sobre os rumos da Copa do Mundo.