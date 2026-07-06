Ex-mulher do goleiro Bruno é encontrada entubada no hospital

A ex-mulher do goleiro Bruno foi encontrada e está entubada em um hospital de Belo Horizonte após ter passado três dias desaparecida.

Segundo informações divulgadas pelo portal UOL, a mulher foi localizada por equipes de socorro e encaminhada para atendimento médico de urgência, onde permanece internada em estado grave.

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Ela havia sido dada como desaparecida após sair de casa e não retornar, o que mobilizou familiares e autoridades durante as buscas. O caso gerou preocupação devido ao tempo sem contato e às circunstâncias do desaparecimento.

Após ser encontrada, a paciente recebeu atendimento imediato e precisou ser entubada devido à gravidade do quadro clínico. Até o momento, não foram divulgados novos detalhes oficiais sobre sua evolução ou sobre as causas que levaram ao estado de saúde.

O caso segue repercutindo e aguarda atualizações por parte das autoridades e da equipe médica responsável pelo atendimento