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Por: Thiago Sodré

Ex-mulher do goleiro Bruno é encontrada entubada no hospital

Mulher foi localizada após três dias desaparecida e deu entrada em unidade de saúde em estado grave, segundo informações divulgadas sobre o caso.

Dayane Rodrigues - (crédito: Reprodução internet)
Dayane Rodrigues - (crédito: Reprodução internet)

A ex-mulher do goleiro Bruno foi encontrada e está entubada em um hospital de Belo Horizonte após ter passado três dias desaparecida.

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Segundo informações divulgadas pelo portal UOL, a mulher foi localizada por equipes de socorro e encaminhada para atendimento médico de urgência, onde permanece internada em estado grave.

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Ela havia sido dada como desaparecida após sair de casa e não retornar, o que mobilizou familiares e autoridades durante as buscas. O caso gerou preocupação devido ao tempo sem contato e às circunstâncias do desaparecimento.

Após ser encontrada, a paciente recebeu atendimento imediato e precisou ser entubada devido à gravidade do quadro clínico. Até o momento, não foram divulgados novos detalhes oficiais sobre sua evolução ou sobre as causas que levaram ao estado de saúde.

O caso segue repercutindo e aguarda atualizações por parte das autoridades e da equipe médica responsável pelo atendimento

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 06/07/2026 02:38
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