Médico condenado por morte de Michael Jackson acusa pai do cantor de castração química

Em vídeos divulgados pelo jornal The Blast, um médico voltou a causar polêmica ao fazer acusações graves envolvendo o patriarca da família Jackson, Joe Jackson, pai do cantor Michael Jackson.

O profissional, que ganhou notoriedade após ser condenado em um caso relacionado à morte de Michael Jackson, afirma que Joe Jackson teria submetido o filho a situações de extrema crueldade durante a infância e juventude, incluindo a alegação de “castração química” para manter a voz aguda do artista.

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Nas declarações, o médico critica duramente o patriarca da família e chega a chamá-lo de “um dos piores pais da história”, além de afirmar não lamentar sua morte. Em um dos trechos mais fortes, ele diz que espera que Joe Jackson “encontre redenção no inferno”, frase que gerou forte repercussão nas redes sociais.

As falas foram divulgadas em vídeos e rapidamente se espalharam pela internet, reacendendo debates antigos sobre a relação conturbada entre Michael Jackson e seu pai, marcada por relatos de rigidez extrema e conflitos familiares ao longo da carreira do artista.

Até o momento, não há comprovação independente das alegações feitas no material divulgado, que seguem sendo tratadas como declarações do entrevistado.