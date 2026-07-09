Gustavo Mioto defende renovação no sertanejo e sugere mudanças para manter o gênero em alta





Durante sua passagem pelo Vila Country, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, Gustavo Mioto conversou com exclusividade com a Coluna do Sodré. Em um bate-papo descontraído com o repórter Tarssio Oliver, o cantor falou sobre seu novo projeto, Drunk Side, e aproveitou para fazer uma reflexão sobre os rumos da música sertaneja.

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Mioto acredita que o gênero, um dos mais populares do país, precisa buscar novos caminhos para continuar relevante. Segundo o artista, inovar é essencial para evitar que o público tenha a sensação de estar ouvindo sempre as mesmas histórias e sonoridades.

A principal aposta dessa nova fase é Drunk Side, canção em inglês que foi escolhida como tema oficial do Rodeio de Barretos. Para o cantor, a responsabilidade de representar um dos maiores eventos da música sertaneja é enorme e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de mostrar que o estilo pode dialogar com novas influências sem perder sua essência.

O artista também comentou que muita gente enxerga o sertanejo como um gênero que, em alguns momentos, acaba se tornando repetitivo. Na avaliação de Mioto, boa parte dos artistas e compositores tem seguido fórmulas muito parecidas, o que pode provocar um desgaste natural e até afastar parte do público.

Sem abrir mão das raízes que o consagraram, Gustavo Mioto defende que a inovação é o caminho para manter o sertanejo vivo, competitivo e conectado às novas gerações, mostrando que ainda há espaço para experimentar e surpreender os fãs.