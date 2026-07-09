Após polêmica da foto, Gustavo Mioto revela se voltou a falar com Ana Castela

A polêmica envolvendo Gustavo Mioto e Ana Castela durante uma festa de São João continua rendendo assunto. Em entrevista exclusiva à Coluna do Sodré, o sertanejo falou brevemente sobre o episódio que movimentou as redes sociais e revelou como está a relação entre os dois após a repercussão.

Em conversa com o repórter Tarssio Oliver, Mioto afirmou que, desde o momento em que decidiu não posar para uma foto ao lado da ex-namorada, os dois ainda não voltaram a se falar. Segundo o cantor, não houve qualquer tipo de contato entre eles desde então.

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O episódio aconteceu durante uma festa de São João, quando Gustavo Mioto preferiu não aparecer ao lado de Ana Castela. A atitude gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais e dividiu opiniões entre os fãs do antigo casal.

Dias depois, em entrevista ao Portal LeoDias, o artista explicou que sua decisão foi motivada por questões pessoais. Sem entrar em detalhes, Mioto afirmou que tinha seus próprios motivos para evitar a fotografia ao lado da ex-companheira após o fim do relacionamento.

Agora, à Coluna do Sodré, o cantor reforça que a situação permanece a mesma: desde a polêmica, ele não conversou com Ana Castela e não teve nenhum outro tipo de contato com a cantora.



