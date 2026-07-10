Arraiá do Villa reforça tradição julina no Villa Country e reúne principais nomes do forró, piseiro e arrocha em São Paulo

Julho é mês de bandeirinhas, comidas típicas e música boa no Villa Country. Mantendo uma tradição que já faz parte do calendário da casa, o Arraiá do Villa retorna em 2026 com quatro noites dedicadas aos ritmos que embalam as festas populares brasileiras e arrastam multidões por todo o país.



Entre os dias 23 e 26 de julho, o público encontrará o clima característico das festas julinas em uma experiência que vai além dos shows. A decoração temática toma conta dos espaços do Villa, enquanto as tradicionais barraquinhas oferecem sabores típicos da temporada, criando o cenário perfeito para celebrar uma das épocas mais queridas do ano.



A abertura da programação, no dia 23 de julho, fica por conta de Filho do Piseiro e Tarcísio do Acordeon. A noite marca o encontro de artistas ligados ao universo do piseiro e do forró, estilos que conquistaram espaço definitivo no cenário musical brasileiro e hoje figuram entre os mais consumidos pelo público.



No dia 24 de julho, o palco recebe Vitor Fernandes e Iguinho & Lulinha. Com repertórios que passeiam entre o romantismo, a sofrência e os sucessos que dominam playlists e redes sociais, os artistas prometem uma noite de grande interação com o público.



A programação continua em 25 de julho com Toque Dez e Netto Brito. O encontro reúne nomes que representam a força do arrocha e do forró contemporâneo, gêneros que seguem renovando públicos e ampliando sua presença nos grandes palcos do país.



Encerrando a edição de 2026, Felipe Amorim e Raí Saia Rodada sobem ao palco no dia 26 de julho. A combinação entre diferentes vertentes da música nordestina reforça a proposta do Arraiá do Villa de apresentar uma programação diversa, conectada com os artistas que movimentam as principais festas e festivais brasileiros.



O colorido e a animação dos arraiás tomará conta da casa sertaneja, com bandeirinhas na decoração, barraquinhas com comidas típicas, como pipoca, paçoca, canjica, curau, cachorro-quente, carne louca, milho cozido, além das bebidas da época, como vinho quente e quentão. Brincadeiras como pescaria e boca do palhaço também completam o clima de quermesse, rendendo brindes para o público.



Ao longo dos anos, o Arraiá do Villa se consolidou como uma das celebrações julinas mais tradicionais da capital paulista. Em um espaço conhecido por receber alguns dos maiores nomes da música nacional, a festa une entretenimento, cultura popular e a atmosfera acolhedora das tradicionais quermesses brasileiras, transformando julho em um mês de celebração para o público paulistano.





Arraiá do Villa 2026

23/07 (quinta-feira) - Arraiá do Villa com Filho do Piseiro e Tarcísio do Acordeon

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24/07 (sexta-feira) - Arraiá do Villa com Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha

25/07 (sábado) - Arraiá do Villa com Toque Dez e Netto Brito

26/07 (domingo) - Arraiá do Villa com Felipe Amorim e Raí Saia Rodada

:: SERVIÇO DOS SHOWS DO ARRAIÁ DO VILLA 2026 ::

ARRAIÁ DO VILLA com Filho do Piseiro e Tarcísio do Acordeon no Villa Country



Data: 23 de julho de 2026 (quinta-feira)

Abertura da casa: 20h | Início do show: 23h

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774 - Água Branca - São Paulo - SP)