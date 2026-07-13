Virgínia Fonseca assume reconciliação com Vini Jr. e detalhe em viagem à Itália agita a web

Depois de semanas alimentando rumores, Virgínia Fonseca parece ter colocado um ponto final nas especulações sobre sua vida amorosa. A influenciadora assumiu, ainda que de forma discreta, a reconciliação com Vini Jr. durante uma viagem de luxo pela Itália, realizada logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo.

Ao lado do jogador, dos filhos e de um grupo de amigos, Virgínia publicou registros da viagem em seu status do WhatsApp. Uma das imagens, no entanto, chamou atenção e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Na foto, ela aparece sentada no colo do atacante, em clima de total intimidade, durante um passeio de iate, sem qualquer preocupação em esconder a reaproximação.

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O casal havia colocado um ponto final no relacionamento pouco antes da Copa do Mundo. Na época, o término aconteceu em meio a rumores de supostas traições envolvendo o camisa da Seleção Brasileira, informações divulgadas pelo portal LeoDias, pouco antes de Vini Jr. deixar Madri para defender o Brasil.

Na ocasião, Virgínia publicou uma frase que acabou viralizando e foi interpretada como uma indireta ao ex: “Não dá para negociar o inegociável”.

Agora, com a reconciliação praticamente confirmada pelas imagens da viagem, a internet não perdoou. Nas redes sociais, milhares de comentários ironizam a situação, afirmando que, pelo visto, o “inegociável” acabou sendo negociado.

Nem Virgínia, nem Vini Jr. comentaram oficialmente sobre a retomada do relacionamento, mas, para os seguidores, as imagens falaram mais alto do que qualquer comunicado.