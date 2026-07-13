Carlinhos Maia surpreende ao anunciar mudança para os EUA e promete voltar às origens

Depois de uma longa temporada fora do Brasil, Carlinhos Maia voltou decidido a dar um novo rumo à própria vida. O influenciador revelou aos seguidores que pretende se mudar definitivamente para os Estados Unidos, decisão que já vinha sendo desenhada durante sua viagem pelo exterior.

Nas últimas semanas, Carlinhos passou por diversas cidades americanas e também pela Grécia, destinos que, segundo pessoas próximas, proporcionaram experiências marcantes e despertaram no influenciador o desejo de recomeçar longe do Brasil. Ainda durante a viagem, ele já havia dado pistas de que a mudança poderia acontecer e chegou a pedir a amigos que procurassem imóveis em Nova York.

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De volta ao país, Carlinhos apareceu nos stories do Instagram para conversar com os fãs. Fiel ao seu jeito espontâneo, gravou os vídeos no banheiro da suíte de casa e chamou atenção pelo tom mais exaltado. Entre desabafos e brincadeiras, confirmou que pretende iniciar uma nova fase da vida e reforçou o desejo de morar nos Estados Unidos.

O influenciador também aproveitou para falar sobre a próxima edição do Rancho do Maia. Segundo ele, o reality passará por uma reformulação e voltará ao formato que o tornou um fenômeno nas redes sociais, com menos participantes e uma proposta mais próxima da essência do projeto.

Mas a maior promessa foi sobre ele mesmo. Carlinhos afirmou que os fãs voltarão a ver o “Carlinhos de antigamente”, mais espontâneo, mais próximo do público e com a autenticidade que o transformou em um dos maiores influenciadores do país.

A mudança para os Estados Unidos ainda não tem data oficial para acontecer, mas, ao que tudo indica, a decisão já está tomada e representa o início de um novo capítulo na vida do influenciador.