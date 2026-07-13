Carlinhos Maia surpreende ao anunciar mudança para os EUA e promete voltar às origens

Depois de uma longa temporada fora do Brasil, Carlinhos Maia voltou decidido a dar um novo rumo à própria vida. O influenciador revelou aos seguidores que pretende se mudar definitivamente para os Estados Unidos, decisão que já vinha sendo desenhada durante sua viagem pelo exterior.
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Nas últimas semanas, Carlinhos passou por diversas cidades americanas e também pela Grécia, destinos que, segundo pessoas próximas, proporcionaram experiências marcantes e despertaram no influenciador o desejo de recomeçar longe do Brasil. Ainda durante a viagem, ele já havia dado pistas de que a mudança poderia acontecer e chegou a pedir a amigos que procurassem imóveis em Nova York.
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De volta ao país, Carlinhos apareceu nos stories do Instagram para conversar com os fãs. Fiel ao seu jeito espontâneo, gravou os vídeos no banheiro da suíte de casa e chamou atenção pelo tom mais exaltado. Entre desabafos e brincadeiras, confirmou que pretende iniciar uma nova fase da vida e reforçou o desejo de morar nos Estados Unidos.
O influenciador também aproveitou para falar sobre a próxima edição do Rancho do Maia. Segundo ele, o reality passará por uma reformulação e voltará ao formato que o tornou um fenômeno nas redes sociais, com menos participantes e uma proposta mais próxima da essência do projeto.
Mas a maior promessa foi sobre ele mesmo. Carlinhos afirmou que os fãs voltarão a ver o “Carlinhos de antigamente”, mais espontâneo, mais próximo do público e com a autenticidade que o transformou em um dos maiores influenciadores do país.
A mudança para os Estados Unidos ainda não tem data oficial para acontecer, mas, ao que tudo indica, a decisão já está tomada e representa o início de um novo capítulo na vida do influenciador.