Ex-namoradas denunciam Cartolouco por agressões, e imagens exibidas pelo Fantástico chocam o Brasil

O jornalista esportivo e influenciador Lucas Strabko, conhecido nacionalmente como Cartolouco, voltou ao centro de uma grande polêmica após o programa Fantástico, da TV Globo, exibir uma reportagem com denúncias de violência doméstica feitas por ex-namoradas do influenciador.

A reportagem apresentou imagens de câmeras de segurança que mostram um episódio ocorrido em São Paulo. Nas gravações, Cartolouco aparece durante uma discussão com uma ex-companheira. Segundo a denúncia, ele encosta um cigarro aceso próximo à orelha da mulher, provocando uma queimadura, e, em seguida, desfere um tapa em seu rosto. As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais e causaram forte comoção.

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Além da denunciante que aparece nas imagens, outras duas ex-namoradas também relataram ao programa terem sido vítimas de agressões físicas, violência psicológica, humilhações e ofensas durante os relacionamentos. Uma delas afirmou ter sido queimada com um cigarro, puxada pelos cabelos e agredida com chutes. Outra relatou episódios de agressões, insultos constantes e um soco no rosto durante uma discussão.

Segundo a reportagem, Cartolouco tornou-se réu em um processo que apura crimes como lesão corporal qualificada e violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha. O caso é acompanhado pela Justiça e reúne laudos, mensagens e imagens que fazem parte da investigação.

Por meio de nota enviada ao Fantástico, a defesa de Cartolouco negou todas as acusações. O influenciador afirma que foi vítima de uma crise de ciúmes da ex-namorada, sustenta que não praticou as agressões narradas e diz que apresentará sua versão dos fatos no processo judicial.