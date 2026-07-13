"Vombora" de Ícaro Moraes chega à segunda edição e leva público da Baixada Fluminense ao delírio

A segunda edição da label “Vombora”, comandada pelo cantor sertanejo Ícaro Moraes, confirmou que o projeto veio para ficar. Com casa lotada no tradicional Rei do Bacalhau, às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, o artista transformou a noite em uma verdadeira celebração da música, misturando sertanejo, funk e pagode em um espetáculo que colocou a Baixada Fluminense para cantar do início ao fim.

Durante o show, Ícaro fez uma viagem pelos grandes sucessos que marcaram diferentes gerações do sertanejo, mas também abriu espaço para ritmos que fazem parte da identidade do público fluminense. O palco recebeu participações de MC Marcelly, levando o funk para a festa, e do grupo Pique Novo, que embalou o público com os clássicos do pagode. A mistura de estilos foi um dos pontos altos da noite e ajudou a manter a energia do evento do começo ao fim.

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Em entrevista exclusiva à Coluna do Sodré, Ícaro Moraes falou sobre os próximos passos da carreira e deixou claro que sonha alto. O cantor revelou que pretende levar a label “Vombora” para diversas cidades do país e afirmou que busca inspiração em um dos maiores nomes da música sertaneja.

“Tenho o Daniel como uma grande referência. É um artista que sempre admirei pela carreira, pela humildade e pela forma como trata o público”, afirmou.

Questionado sobre a vida amorosa, o sertanejo respondeu em tom descontraído e arrancou risadas.

“Estou comprometido… comprometido com os meus fãs.”

Administrado pela Nolasco Produções, dos empresários Jaime e Gilmara Nolasco, Ícaro Moraes vive um dos melhores momentos da carreira. A música “Vombora”, que dá nome à label e é seu primeiro trabalho de divulgação, já figura entre as mais executadas da Rádio FM O Dia, consolidando o artista como uma das novas apostas do sertanejo no estado do Rio de Janeiro.

No palco, Ícaro mostrou que vai além da boa voz. Com uma produção de alto nível, cenário moderno, tecnologia de iluminação e uma banda afinada, entregou um espetáculo que manteve o público animado durante toda a noite. O fã-clube do cantor, que marcou presença na pista premium, fez a diferença na festa e mostrou que o artista já começa a construir uma base fiel de admiradores.

Se depender da recepção calorosa da Baixada Fluminense, o “Vombora” ainda tem muitos quilômetros para percorrer e tudo indica que o próximo destino será o Brasil inteiro.