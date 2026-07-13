SBT Kids soma mais de 152 milhões de visualizações no YouTube

O SBT sempre investiu em produções voltadas ao público infantil, seguindo o legado de Silvio Santos, e o SBT Kids tem alcançado excelentes números. Criada especialmente para as crianças, a plataforma segura e educativa reúne conteúdos para maratonar a qualquer momento. No YouTube, o canal SBT Kids já soma quase 2 milhões de inscritos e mais de 152 milhões de visualizações, sendo cerca de 53 milhões apenas de "O Picapau Amarelo", série do canal sobre a obra mais popular de Monteiro Lobato. O SBT Kids também está presente no canal linear do +SBT.

Produtos infantil SBT (foto: Fotos divulgação)



Um exemplo do sucesso entre o público é o episódio "O Espelho Mágico da Cuca", da segunda temporada, que mostra o momento em que Emília captura o espelho da rainha das florestas. Sozinho, o capítulo alcançou 5 milhões de visualizações em apenas um mês, tornando-se o vídeo mais assistido do canal.



“A forma como as crianças consomem conteúdo educativo se transformou, e o SBT acompanha essa evolução sem abrir mão de sua tradição de produzir atrações de qualidade voltadas ao público infantil. Com aprendizado, entretenimento, segurança e credibilidade, a emissora amplia sua presença nas plataformas digitais levando o lúdico à imaginação dos pequenos”, declara Jefferson Cândido, diretor do núcleo infantil do SBT.



Produtos infantil SBT (foto: Fotos divulgação)

Além de "O Picapau Amarelo", a plataforma recebe semanalmente vídeos que marcaram gerações e sucessos atuais, como "Carrossel Animado", versão em animação da novela "Carrossel", que acompanha as aventuras dos alunos do Colégio Mundial; "Câmera Kids", com edições das "Câmeras Escondidas" adaptadas para o público infantil; "Bozo Show", que acompanha o palhaço e sua turma em grandes aventuras; "A Pracinha", versão infantil de "A Praça É Nossa"; "Mundo de Kaboo"; "Emília Pod Tudo", videocast de entrevistas comandado pela boneca de pano; e "Mundo Green", atração educativa apresentada pelos personagens Flora e Lilo, do "Sábado Animado". Além disso, todas as edições do programa, que foi apresentado por Silvinha Abravanel, e atualmente comandado por Wallentina Bomfim e Theo Radicchi, também estão disponíveis na plataforma.



O clássico "Baú de Historinhas", lançado em vinil em 1975 e em CD em 2000, no qual Silvio Santos narra grandes histórias da literatura infantil, como "Chapeuzinho Vermelho", "Branca de Neve e os Sete Anões", "João e Maria" e "Cinderela", entre outras, ganha agora uma versão em vídeo. Já os clipes musicais do Silvinho, como "Dó Ré Mi", "Como Vai", "Mundo Pequeno", "Hora de Brincar" e muitos outros, estão reunidos em uma playlist exclusiva do canal. Nesta semana, o acervo ganha mais um lançamento: o clipe "O Bom Menino".

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Produtos infantil SBT (foto: Fotos divulgação)



Já a terceira temporada de "O Picapau Amarelo", atualmente exibida no "Sábado Animado", chega ao SBT Kids na próxima segunda-feira, 13 de julho, trazendo histórias marcantes, o conflito envolvente entre Cuca e a turma do sítio, trilhas musicais inéditas e novos personagens, como o Gênio da Lâmpada, a Bruxa Má do Oeste, Gato Galáctico, Gato Félix e o Porquinho Prático.