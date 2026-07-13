A nova economia da saúde: Hubs de negócios organizam mercado de GLP-1 manipulado de R$ 10 bilhões

O mercado brasileiro de medicamentos voltados para o tratamento da obesidade e diabetes vive uma transformação estrutural que começa a redesenhar as fronteiras entre a indústria tradicional, as farmácias de manipulação e o ecossistema médico. Impulsionado pela febre dos agonistas de GLP-1 (classe que inclui moléculas como a semaglutida e a tirzepatida), esse segmento movimentou R$ 14,6 bilhões no mercado formal no acumulado de 12 meses até abril de 2026 — um salto de 110% em comparação com o período anterior, segundo dados da IQVIA compilados pelo Itaú BBA.

A projeção das principais casas de análise aponta para um mercado formal de R$ 20 bilhões até o fim de dezembro deste ano, com potencial para atingir R$ 61 bilhões até 2030. O avanço é tão expressivo que a categoria já abocanha 5,7% de todo o varejo farmacêutico nacional. Relatórios financeiros do Itaú BBA apontam que o fenômeno transbordou os balcões das farmácias, gerando impactos diretos em setores tão diversos quanto os de alimentos, vestuário, aviação e saúde suplementar.

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No vácuo entre a explosão da demanda e o gargalo de acesso financeiro e físico aos medicamentos de referência, ganhou tração o chamado mercado magistral (de manipulação). Das cerca de 8.700 farmácias de manipulação ativas no país — setor que faturou R$ 11,3 bilhões em 2023 —, um grupo altamente restrito de apenas 20 estabelecimentos detém a infraestrutura de alta complexidade exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para produzir fórmulas estéreis e injetáveis. Mesmo concentrado nesse nicho restrito, o mercado de GLP-1 manipulado movimentou sozinho R$ 10 bilhões nos últimos 12 meses. É sob essa dinâmica de forte demanda e pressão por conformidade que emergem novos modelos de negócios voltados a organizar o ecossistema.

M7 Group (foto: Foto divulgação)

Fundada em 2024 por profissionais egressos do setor farmacêutico, a startup nacional M7 Group decidiu operar como o primeiro hub de representação comercial estruturada focado especificamente na ponte entre esses laboratórios magistrais de alta performance e os médicos prescritores. O modelo mimetiza as grandes forças de visitação médica da indústria tradicional, mas direcionado ao mercado de injetáveis personalizados. Em 14 meses de operação, a companhia expandiu seu corpo técnico de 10 para mais de 70 consultores especializados, marcando presença ativa em 21 estados brasileiros e cobertura em todas as 27 unidades da federação.

O avanço desse ecossistema acontece em meio a um cenário de aperto na fiscalização e mudanças em patentes. Em março de 2026, expirou a patente da semaglutida (princípio ativo do Ozempic e Wegovy), ampliando o apetite por alternativas no mercado. Paralelamente, a Anvisa intensificou o controle sobre a manipulação dessas substâncias. Desde 2025, entraram em vigor regras mais rígidas para a classe, como a retenção obrigatória de receita médica e o rastreamento integral da cadeia de insumos por meio do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC).

A profissionalização dos canais de distribuição tenta também fazer frente à informalidade. De acordo com estimativas de mercado, o comércio paralelo e informal de GLP-1 — que corre à margem das regulamentações — movimentou cerca de R$ 12,5 bilhões nos últimos 12 meses, valor que supera em 1,7 vez as vendas formais do principal medicamento de referência da categoria. Na outra ponta do mercado formalizado, a tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) desponta como a principal preferência nas prescrições de alta renda, concentrando 57% de market share no mercado total de GLP-1 em junho de 2026, segundo dados da InfoPrice.

Para os fundadores da M7 Group, a tese de crescimento acelerado apoia-se justamente em capturar a demanda médica que migra para o mercado regulado após o endurecimento das normas. A cofundadora Gabriela Moreira destaca que o negócio nasceu ao perceber que laboratórios, médicos e pacientes tentavam resolver o mesmo problema de forma fragmentada, sem um canal de comunicação estruturado.

Complementando a visão de expansão, o cofundador e CMO, Vinicius de Paula, ressalta que o setor de saúde não perdoa atalhos e que a operação foi desenhada para dar aos médicos a mesma segurança exigida de um laboratório industrial. O objetivo agora, segundo o CEO Marcos Alves, é garantir a governança para acompanhar o ritmo de expansão projetado até o fim da década, sob a premissa de que a saúde só evolui quando todos os elos da cadeia avançam juntos.