Gretchen revela motivo para participar do Power Couple e rebate rumores sobre o marido

Gretchen abriu o jogo sobre um dos principais motivos que a levaram a aceitar o convite para participar do Power Couple Brasil ao lado do marido, Esdras de Souza. Segundo a cantora, a decisão foi motivada pelo desejo de apresentar ao público a verdadeira personalidade do companheiro e colocar um ponto final nas especulações que circulavam nas redes sociais sobre sua sexualidade.

Em entrevista ao Notícias da TV, Gretchen explicou que sempre acreditou que Esdras era alvo de julgamentos injustos por conta do seu jeito educado, discreto e carinhoso. Para ela, a convivência dentro do reality seria a oportunidade ideal para mostrar ao público como o marido é no dia a dia do casamento.

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A artista afirmou que a experiência no programa permitiu que os telespectadores conhecessem melhor a dinâmica do casal, sem filtros e longe das interpretações criadas nas redes sociais. Segundo Gretchen, a participação cumpriu exatamente esse papel e ajudou a desconstruir comentários que, na visão dela, eram baseados apenas em preconceitos.

Veterana dos realities, Gretchen também comentou sobre sua relação com esse tipo de programa. A cantora disse que gosta de participar de formatos que permitam mostrar diferentes lados de sua personalidade e não descartou novos desafios na televisão.

Questionada sobre o futuro, ela garantiu que aceitaria participar de outro reality show caso recebesse um novo convite, reforçando que enxerga esse tipo de experiência como uma oportunidade de se aproximar ainda mais do público.