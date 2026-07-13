Luana Piovani volta a atacar Virgínia Fonseca e diz que influenciadora deveria ser presa

A troca de farpas entre Luana Piovani e Virgínia Fonseca ganhou um novo capítulo. Sem citar diretamente a influenciadora em alguns momentos, mas deixando claro o alvo de suas críticas, Luana voltou a disparar contra a empresária e afirmou que Virgínia “deveria ser presa”, provocando uma enxurrada de comentários nas redes sociais.

A declaração aconteceu após a repercussão da reconciliação de Virgínia com o jogador Vini Jr. e reacendeu a rivalidade entre as duas, que já protagonizaram diversas indiretas públicas nos últimos meses.

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Conhecida por não poupar opiniões, Luana voltou a questionar a influência exercida por Virgínia sobre milhões de seguidores e fez duras críticas ao comportamento da empresária, afirmando que figuras públicas precisam assumir responsabilidade pelos exemplos que dão ao público.

Nas redes sociais, a fala dividiu opiniões. Enquanto parte dos internautas apoiou o posicionamento da atriz, outros consideraram que ela exagerou no tom das críticas e a acusaram de perseguir Virgínia.

A relação entre Luana Piovani e Virgínia Fonseca se tornou uma das maiores rivalidades do universo dos famosos. Desde a participação da influenciadora na CPI das Bets, passando por críticas envolvendo publicidade e comportamento nas redes sociais, Luana tem feito comentários frequentes sobre a empresária.

Até o momento, Virgínia Fonseca não respondeu às novas declarações da atriz. Enquanto isso, o embate continua movimentando as redes sociais e alimentando um dos conflitos mais comentados do entretenimento brasileiro.