Pocah escapa de acidente após palco ceder durante show em Minas Gerais

Um momento de tensão marcou o show de Pocah na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Durante a apresentação, a estrutura do palco cedeu enquanto a cantora e suas bailarinas estavam em cena, provocando um grande susto tanto para a equipe quanto para o público.

Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. A apresentação foi interrompida por alguns instantes para que a situação fosse controlada, e o episódio terminou apenas com danos materiais e muita apreensão entre os presentes.

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Conhecida pelo bom humor, Pocah não demorou para comentar o assunto nas redes sociais. Em uma publicação, a cantora ironizou o ocorrido e escreveu: “Sou as que abalam as estruturas”, acompanhando a frase com fotos das bailarinas que também estavam no palco no momento em que a estrutura cedeu.

Em seguida, a funkeira voltou a brincar com o episódio e perguntou aos seguidores: “Quem pesou?”, arrancando risadas dos fãs, que lotaram os comentários com mensagens de apoio e memes.

O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, mas, felizmente, terminou sem vítimas. A postura descontraída de Pocah diante do imprevisto também foi elogiada pelos seguidores, que transformaram o susto em um dos assuntos mais comentados do dia.