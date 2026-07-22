Lucas Guimarães deixa de ser promessa e caminha para ocupar um lugar entre os grandes apresentadores da TV brasileira

Na televisão, existem conquistas que não são anunciadas em coletivas de imprensa. Elas acontecem silenciosamente, nos corredores, nos bastidores e nos detalhes que apenas quem conhece o meio consegue perceber.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)

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É assim que as grandes estrelas nascem.

Lucas Guimarães talvez ainda nem tenha dimensão do caminho que está construindo, mas a própria televisão parece já ter entendido seu destino. O apresentador vive uma ascensão rara, daquelas que acontecem quando talento, identificação popular e oportunidade caminham na mesma direção.

Quando estreou o “Eita, Lucas!”, em março de 2025, a missão era desafiadora. O programa era praticamente uma grande aventura pelo Brasil. Tudo acontecia nas ruas, em externas, levando prêmios, emoção e histórias de vida para diferentes cidades.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)

Mas a televisão foi abrindo portas.

Primeiro, veio o estúdio.

Depois, o auditório.

Em seguida, a plateia.

Agora, um cenário maior, mais moderno e com estrutura de programa consolidado.

Não foi apenas o espaço físico que cresceu. O próprio “Eita, Lucas!” amadureceu diante dos olhos do público.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)

A atração deixou de carregar o rótulo de um influenciador fazendo televisão para se transformar em um programa de TV raiz. Daqueles que misturam emoção, diversão, música, games, personagens, histórias inspiradoras e encontros capazes de prender famílias inteiras diante da tela.

Entre os quadros, um dos maiores acertos é justamente a visita aos famosos. A curiosidade de conhecer a intimidade dos artistas continua sendo uma das fórmulas mais eficientes da televisão brasileira, e Lucas conduz esses encontros com leveza, espontaneidade e bom humor.

Enquanto o programa crescia no vídeo, os bastidores também começavam a dar sinais claros de reconhecimento.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)

Lucas recebeu seu crachá definitivo da emissora, comemorado por ele com entusiasmo.

Conquistou uma vaga fixa no estacionamento, um privilégio reservado aos principais nomes da casa.

Passou a ocupar um dos camarins mais desejados da emissora, justamente o espaço que durante anos pertenceu a Eliana, um gesto carregado de simbolismo dentro da história do SBT.

Cada uma dessas conquistas parece pequena para quem assiste de casa. Mas, para quem vive televisão, elas representam algo muito maior: confiança.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)

Confiança da emissora.

Confiança da direção.

Confiança de que aquele nome tem futuro.

Mesmo enfrentando mudanças de horário, Lucas continua entregando resultados competitivos e conquistando audiência em diferentes regiões do país. Mais do que números, conquista algo cada vez mais raro na televisão contemporânea: identificação.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)

Ele conversa com quem está no sofá sem parecer distante. Não interpreta um personagem. Não veste uma versão artificial de apresentador. Apenas estabelece uma conexão genuína com um público que ainda acredita na televisão como companhia de sábado à tarde.

Talvez seja justamente essa simplicidade que explique seu crescimento.

A televisão brasileira sempre produziu grandes comunicadores populares. Chacrinha, Gugu Liberato, Silvio Santos, Fausto Silva, Celso Portiolli, Luciano Huck… todos construíram suas trajetórias entendendo que, antes de qualquer cenário grandioso, existe uma conversa direta com quem está em casa.

Lucas parece seguir esse mesmo caminho.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)

Hoje, é impossível olhar para sua trajetória sem imaginar voos ainda maiores. Não seria exagero pensar em uma futura disputa por um espaço aos domingos, a principal vitrine da televisão brasileira, onde historicamente apenas os comunicadores que conseguem criar uma relação verdadeira com o público permanecem.

Sua evolução, inclusive, já ultrapassa as fronteiras do próprio SBT. O mercado passou a enxergar Lucas Guimarães não apenas como um influenciador de sucesso, mas como um comunicador em construção, alguém que reúne carisma, autenticidade e capacidade de conduzir um programa popular com personalidade própria.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)

E, diante de tantas conquistas, resta apenas um símbolo para eternizar esse momento.

No SBT existe um tradicional hall que homenageia os grandes apresentadores da emissora, com imagens que contam a história de quem ajudou a construir a televisão brasileira.

Depois do crachá, do estacionamento, do camarim histórico, do estúdio ampliado, do auditório lotado e da confiança conquistada dentro da empresa, talvez esteja faltando apenas esse último reconhecimento.

Ter sua imagem eternizada naquele corredor.

Porque algumas homenagens não celebram apenas o presente.

Elas anunciam que a história já começou a ser escrita.

Lucas Guimaraes (foto: Reprodução Instagram)