Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, está no elenco de "A Fazenda 18

Empresária e rainha de bateria já organiza a vida para o confinamento e reforça tradição de Carelli em apostar em parentes de famosos

A Coluna do Sodré descobriu, com exclusividade, mais um nome que promete movimentar “A Fazenda 18”. A empresária Darlin Ferrattry, mãe das cantoras Lexa e Wenny, é uma das subcelebridades escolhidas para integrar o elenco da nova temporada do reality rural da Record.

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Rainha de bateria, empresária e figura conhecida no universo do entretenimento, Darlin já estaria fazendo os ajustes necessários em sua rotina para encarar um possível confinamento de até três meses em Itapecerica da Serra, onde o programa será gravado.

A escolha reforça uma característica marcante de Rodrigo Carelli. Ao longo dos anos, o diretor de realities da Record tem apostado em parentes de artistas famosos para compor o elenco, estratégia que costuma despertar a curiosidade do público e render boas histórias dentro do jogo. A emissora já confirmou que a formação do elenco está em andamento, mas mantém os participantes sob sigilo. (Record?)

Nos bastidores, a expectativa é de que Darlin leve ao reality sua personalidade forte, além de revelar um lado pouco conhecido do grande público, já que, até hoje, sua imagem sempre esteve ligada ao sucesso das filhas.

Enquanto isso, as especulações sobre o elenco seguem a todo vapor. Entre os nomes que circulam nos bastidores também estão a influenciadora Malévola Alves, Juninho, ex-companheiro de Rayane Figliuzzi, e Thiago Gonçalves, ex-marido de Jojo Todynho. Até o momento, porém, nenhum deles foi confirmado oficialmente pela Record. (OFuxico?)

Se confirmada na sede, Darlin Ferrattry chega com potencial para ser um dos nomes mais comentados da temporada, reunindo fama, personalidade e uma história de vida que promete render muitos capítulos dentro do reality.