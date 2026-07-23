Ícaro Moraes emociona público na Expo Cordeiro e recebe pedidos por novos shows na Região Serrana

Com um show marcado por muita energia, interação e proximidade com a plateia, Ícaro conquistou o público desde os primeiros momentos da apresentação. As pessoas acompanharam o repertório do início ao fim, cantando em coro e transformando o evento em uma grande celebração.

Um dos pontos altos da noite aconteceu durante “Vombora”, música que vem ganhando destaque na trajetória do cantor. A resposta do público foi tão intensa que Ícaro se emocionou no palco ao perceber o envolvimento e o carinho das pessoas presentes.

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“Ver tanta gente cantando, participando e vivendo esse momento comigo foi muito especial. É uma emoção difícil de explicar. Vou guardar essa noite para sempre”, afirmou o artista.

Além da forte participação durante o show, o público também demonstrou entusiasmo nas redes sociais e pediu a presença de Ícaro Moraes em outros eventos da Região Serrana, citando cidades como Nova Friburgo, Sumidouro e municípios vizinhos.

A apresentação na Expo Cordeiro reforçou a conexão de Ícaro Moraes com o público do interior do Rio de Janeiro e mostrou a força de um show que combina romantismo, repertório popular, energia e participação constante da plateia.

Vivendo um momento de expansão artística, Ícaro também vem ganhando espaço nas plataformas e nas rádios. A faixa “Vombora (Ao Vivo)” alcançou o Top 2 do FM O Dia Charts, ficando entre as músicas mais executadas da programação da emissora.

Com a repercussão positiva da apresentação, o cantor amplia sua presença no circuito de eventos populares e fortalece seu nome entre os artistas que vêm conquistando novos públicos em diferentes regiões do estado.