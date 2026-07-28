Antônio Pitanga ganhará musical sobre sua trajetória

A parceria entre Jô Santana, ator, produtor e idealizador da consagrada Trilogia do Samba, e Rodrigo França, dramaturgo, cineasta e diretor teatral, marca o encontro de duas importantes trajetórias da cena cultural brasileira. Juntos, prometem prestar uma homenagem à altura de Antônio Pitanga, patrimônio vivo da cultura nacional, em um espetáculo que nasce para celebrar um legado definitivo das artes brasileiras.

Mais do que uma biografia, o espetáculo pretende revisitar a caminhada de um artista que atravessa mais de seis décadas de cinema, teatro, televisão, política e cultura, sempre em diálogo com as grandes transformações do país. Com previsão de estreia no segundo semestre de 2027, em Salvador, cidade onde nasceu Antônio Pitanga, o espetáculo seguirá em temporada por São Paulo e Rio de Janeiro, reafirmando a importância de um artista que pertence à história brasileira não apenas por sua obra, mas pela maneira como sua presença se confunde com diferentes momentos da nossa vida artística e social.

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