Idealizador da série "Resistência Negra", do Globoplay, Ivanir dos Santos ministra palestra na Universidade de Leeds, no Reino Unido,





A trajetória do professor, pesquisador, babalawô e ativista Ivanir dos Santos, um dos principais nomes da luta pela igualdade racial e pela liberdade religiosa no Brasil, ganha mais um importante reconhecimento internacional.



· No próximo 27 de julho, o idealizador da série documental "Resistência Negra", do Globoplay, será o palestrante convidado da Universidade de Leeds (University of Leeds), no Reino Unido, onde ministrará a conferência "Race, Religion and Resistance in Brazil: Reflections from Ivanir dos Santos".



O encontro reunirá pesquisadores, estudantes e especialistas para debater as relações entre raça, religião e resistência no contexto brasileiro, a partir da experiência de quem há mais de três décadas atua na construção de políticas públicas, na produção acadêmica e na defesa dos direitos humanos. A conferência abordará os desafios impostos pelo racismo estrutural, pela intolerância religiosa e pelas desigualdades históricas enfrentadas pela população negra, além das estratégias de resistência desenvolvidas ao longo dessa trajetória.



O convite da Universidade de Leeds reafirma a relevância internacional do trabalho desenvolvido por Ivanir dos Santos, cuja atuação conecta pesquisa, ativismo e incidência política em espaços nacionais e internacionais voltados à promoção da justiça racial e da liberdade de crença.



Mais de três décadas de atuação - A história de Ivanir dos Santos se confunde com importantes conquistas do movimento negro brasileiro. Em 1995, participou da coordenação executiva e da articulação da histórica Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, considerada um marco na formulação das políticas públicas de promoção da igualdade racial no país.



No ano seguinte, integrou a campanha "Tráfico de Mulheres é Crime! Um Sonho, um Passaporte, um Pesadelo", voltada ao enfrentamento da exploração e do tráfico de pessoas. Em 1997, recebeu o Prêmio Adolpho Bloch, reconhecimento por sua contribuição social. Em 2001, participou da III Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em Durban, na África do Sul, encontro que redefiniu a agenda internacional de combate à discriminação racial. No mesmo ano, foi agraciado com o Prêmio Cidadania Mundial, concedido pela UNESCO.



Sua atuação também esteve presente nas articulações que contribuíram para a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 2003, e, posteriormente, para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, dois marcos fundamentais na consolidação das políticas públicas voltadas à população negra brasileira. Em 2014, recebeu o 20º Prêmio Nacional de Direitos Humanos, concedido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e criou o Curso de Formação de Professores em Educação para as Relações Étnico-Raciais, iniciativa dedicada à formação de educadores para o enfrentamento ao racismo e à valorização da história e da cultura afro-brasileira.



Já em 2019, foi reconhecido internacionalmente com o International Religious Freedom Award, prêmio que destaca sua atuação na defesa da liberdade religiosa e no combate à intolerância contra as religiões de matriz africana.

Referência internacional



Além da atuação no Brasil, Ivanir dos Santos ocupa posições estratégicas em instituições internacionais dedicadas aos estudos africanos e da diáspora. É Coordenador Científico do Centre International Joseph Ki-Zerbo pour l'Afrique et sa Diaspora – N'an Laara An Saara (CIJKAD-NLAS), com sedes em Burkina Faso e Paris, instituição voltada à pesquisa, preservação e valorização das contribuições da África e de sua diáspora para o mundo. Também representa as Organizações Religiosas Tradicionais Africanas no Ancient Religion Societies of African Descendants International Council (ARSADIC), sediado na Nigéria, organismo internacional dedicado ao diálogo, à preservação e ao reconhecimento das tradições religiosas africanas e afro-diaspóricas.



Produção acadêmica - Idealizador da série documental "Resistência Negra", do Globoplay, Ivanir dos Santos também é autor do livro "Marchar Não é Caminhar", publicado pela Editora Pallas. É pós-doutor em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ), professor e orientador do mesmo programa, pesquisador e coordenador de área do Laboratório de História das Experiências Religiosas (LHER/UFRJ), membro da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) (ABPN) e fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).



Universidade de excelência mundial - Fundada em 1904, a Universidade de Leeds integra o seleto Russell Group, que reúne as principais universidades de pesquisa do Reino Unido. Reconhecida pela excelência acadêmica, inovação e produção científica, a instituição figura entre as mais respeitadas universidades britânicas. A mediação será do professor doutor Júlio Doria, Associate Fellow da Royal Historical Society, coordenador pedagógico do Centro de Estudos Transdisciplinares em América Latina da Universidade de Liubliana e diretor da Society for Latin American Studies do Reino Unido (SLAS-UK).



A realização da conferência evidencia o crescente interesse da comunidade acadêmica internacional pelas experiências brasileiras relacionadas às relações raciais, às religiões de matriz africana e às políticas públicas de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

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