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Por: Thiago Sodré

Idealizador da série "Resistência Negra", do Globoplay, Ivanir dos Santos ministra palestra na Universidade de Leeds, no Reino Unido,

Pesquisador brasileiro, referência internacional na defesa da igualdade racial, dos direitos humanos e da liberdade religiosa, apresenta conferência sobre raça, religião e resistência no Brasil

Ivanir dos Santos - (crédito: Foto Divulgação)
Ivanir dos Santos - (crédito: Foto Divulgação)



 A trajetória do professor, pesquisador, babalawô e ativista Ivanir dos Santos, um dos principais nomes da luta pela igualdade racial e pela liberdade religiosa no Brasil, ganha mais um importante reconhecimento internacional.

· No próximo 27 de julho, o idealizador da série documental "Resistência Negra", do Globoplay, será o palestrante convidado da Universidade de Leeds (University of Leeds), no Reino Unido, onde ministrará a conferência "Race, Religion and Resistance in Brazil: Reflections from Ivanir dos Santos".

O encontro reunirá pesquisadores, estudantes e especialistas para debater as relações entre raça, religião e resistência no contexto brasileiro, a partir da experiência de quem há mais de três décadas atua na construção de políticas públicas, na produção acadêmica e na defesa dos direitos humanos. A conferência abordará os desafios impostos pelo racismo estrutural, pela intolerância religiosa e pelas desigualdades históricas enfrentadas pela população negra, além das estratégias de resistência desenvolvidas ao longo dessa trajetória.

O convite da Universidade de Leeds reafirma a relevância internacional do trabalho desenvolvido por Ivanir dos Santos, cuja atuação conecta pesquisa, ativismo e incidência política em espaços nacionais e internacionais voltados à promoção da justiça racial e da liberdade de crença.

Mais de três décadas de atuação - A história de Ivanir dos Santos se confunde com importantes conquistas do movimento negro brasileiro. Em 1995, participou da coordenação executiva e da articulação da histórica Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, considerada um marco na formulação das políticas públicas de promoção da igualdade racial no país.

No ano seguinte, integrou a campanha "Tráfico de Mulheres é Crime! Um Sonho, um Passaporte, um Pesadelo", voltada ao enfrentamento da exploração e do tráfico de pessoas. Em 1997, recebeu o Prêmio Adolpho Bloch, reconhecimento por sua contribuição social. Em 2001, participou da III Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em Durban, na África do Sul, encontro que redefiniu a agenda internacional de combate à discriminação racial. No mesmo ano, foi agraciado com o Prêmio Cidadania Mundial, concedido pela UNESCO.

Sua atuação também esteve presente nas articulações que contribuíram para a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 2003, e, posteriormente, para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, dois marcos fundamentais na consolidação das políticas públicas voltadas à população negra brasileira. Em 2014, recebeu o 20º Prêmio Nacional de Direitos Humanos, concedido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e criou o Curso de Formação de Professores em Educação para as Relações Étnico-Raciais, iniciativa dedicada à formação de educadores para o enfrentamento ao racismo e à valorização da história e da cultura afro-brasileira.

Já em 2019, foi reconhecido internacionalmente com o International Religious Freedom Award, prêmio que destaca sua atuação na defesa da liberdade religiosa e no combate à intolerância contra as religiões de matriz africana.
Referência internacional

Além da atuação no Brasil, Ivanir dos Santos ocupa posições estratégicas em instituições internacionais dedicadas aos estudos africanos e da diáspora. É Coordenador Científico do Centre International Joseph Ki-Zerbo pour l'Afrique et sa Diaspora – N'an Laara An Saara (CIJKAD-NLAS), com sedes em Burkina Faso e Paris, instituição voltada à pesquisa, preservação e valorização das contribuições da África e de sua diáspora para o mundo. Também representa as Organizações Religiosas Tradicionais Africanas no Ancient Religion Societies of African Descendants International Council (ARSADIC), sediado na Nigéria, organismo internacional dedicado ao diálogo, à preservação e ao reconhecimento das tradições religiosas africanas e afro-diaspóricas.

Produção acadêmica - Idealizador da série documental "Resistência Negra", do Globoplay, Ivanir dos Santos também é autor do livro "Marchar Não é Caminhar", publicado pela Editora Pallas. É pós-doutor em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ), professor e orientador do mesmo programa, pesquisador e coordenador de área do Laboratório de História das Experiências Religiosas (LHER/UFRJ), membro da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) (ABPN) e fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).

Universidade de excelência mundial - Fundada em 1904, a Universidade de Leeds integra o seleto Russell Group, que reúne as principais universidades de pesquisa do Reino Unido. Reconhecida pela excelência acadêmica, inovação e produção científica, a instituição figura entre as mais respeitadas universidades britânicas. A mediação será do professor doutor Júlio Doria, Associate Fellow da Royal Historical Society, coordenador pedagógico do Centro de Estudos Transdisciplinares em América Latina da Universidade de Liubliana e diretor da Society for Latin American Studies do Reino Unido (SLAS-UK).

A realização da conferência evidencia o crescente interesse da comunidade acadêmica internacional pelas experiências brasileiras relacionadas às relações raciais, às religiões de matriz africana e às políticas públicas de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 28/07/2026 02:52
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