Influenciadora abre caixa postal para receber presentes e se espanta com radiografias de partes íntimas

A influenciadora Bella Mantovani, de 33 anos, afirma que abriu uma caixa postal para receber presentes enviados por seus assinantes de uma plataforma adulta, mas se espantou quando começou a receber radiografias íntimas de alguns deles, acompanhadas de pedidos para que avaliasse as imagens e cobrasse por isso.



Bella conta que decidiu criar a caixa postal porque muitos seguidores pediam seu endereço para enviar presentes, cartas e lembranças, mas ela não queria divulgar informações pessoais. "A ideia era ter um endereço seguro para receber essas coisas sem precisar expor meus dados. Eu imaginava que chegariam presentes e cartinhas, mas fiquei completamente surpresa quando recebi três radiografias íntimas acompanhadas de R$ 100. Na hora imaginei que a pessoa esperava que eu avaliasse as imagens e mostrasse o resultado", relata.

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Bella Mantovani (foto: Foto divulgação)

A influenciadora afirma que decidiu entrar na brincadeira e fazer a avaliação dentro da própria plataforma. "Achei tudo muito inusitado, porque nunca tinha visto algo parecido. Foi uma situação completamente nova para mim. Depois dessa primeira experiência, outros seguidores passaram a enviar materiais parecidos e pedir o mesmo tipo de avaliação", conta.



Além das radiografias, Bella afirma que a caixa postal já recebeu os mais diferentes tipos de materiais, desde santinhos e imagens religiosas até propaganda política e pedidos de casamento. Para ela, a variedade dos envios mostra como cada pessoa encontra uma forma própria de chamar atenção. "A internet realmente me surpreende todos os dias. Cada pessoa encontra um jeito diferente de interagir, e a caixa postal acabou se tornando um reflexo disso. Nunca sei o que vou encontrar quando chega uma nova encomenda, e acho que essa imprevisibilidade é justamente o que torna tudo tão curioso", conclui.