Tati Machado desmente rumores de gravidez de gêmeos e esclarece especulações

Tati Machado decidiu colocar um ponto final nos rumores que tomaram conta das redes sociais nos últimos dias. A apresentadora e influenciadora digital usou seus perfis para desmentir as especulações de que estaria grávida de gêmeos.

A comunicadora afirmou que as informações não passam de fake news e fez questão de esclarecer que está à espera de apenas um bebê. A repercussão do assunto ganhou força entre seguidores e páginas de entretenimento, levando Tati a se pronunciar publicamente para acabar de vez com os boatos.

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Ao comentar a situação, a apresentadora explicou que a confusão pode ter surgido por conta do histórico familiar de seu marido, que possui casos de gêmeos entre parentes. Apesar disso, ela reforçou que essa não é a realidade de sua gestação.

“Meu marido até tem histórico de gêmeos na família, mas não estou grávida de gêmeos, não, galera. Só tem um bebê aqui”, declarou.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que celebraram a nova fase da apresentadora e enviaram mensagens de carinho. Desde que anunciou a gravidez, Tati Machado tem compartilhado momentos especiais da gestação e recebido o apoio dos seguidores.

Com o esclarecimento feito pela própria apresentadora, os rumores foram oficialmente descartados. Agora, os fãs seguem acompanhando a doce espera pela chegada do bebê, que já é motivo de muita alegria para a família e para o público que acompanha sua trajetória.