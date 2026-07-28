Jonas Sulzbach vira alvo de internautas após comentário sobre look de Juliano Floss

Jonas Sulzbach voltou a ser assunto nas redes sociais após comentar uma publicação que ironizava a cueca de renda usada por Juliano Floss durante um desfile de moda. A manifestação do ex-BBB rapidamente repercutiu entre os internautas e acabou gerando uma onda de debates sobre estilo, liberdade de expressão e coerência.

O comentário de Jonas não passou despercebido e provocou reações imediatas dos seguidores. Enquanto alguns concordaram com sua opinião, outros apontaram uma suposta contradição por parte do influenciador.

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Pouco tempo depois, usuários das redes sociais resgataram um antigo ensaio fotográfico de Jonas Sulzbach, no qual ele aparece usando uma jockstrap, peça íntima bastante popular em ensaios de moda masculina, além de um cropped. As imagens voltaram a circular e rapidamente ganharam destaque entre os comentários sobre a polêmica.

O resgate das fotos alimentou ainda mais a discussão online, com internautas questionando o posicionamento do ex-BBB diante da escolha de figurino feita por Juliano Floss. Muitos usuários apontaram que a moda é um espaço de experimentação e que diferentes estilos fazem parte da evolução do setor.

Até o momento, Jonas Sulzbach não voltou a comentar a repercussão do caso. Já nas redes sociais, o assunto segue dividindo opiniões e mostrando que, na internet, uma simples interação pode rapidamente se transformar em uma grande polêmica.

Entre críticas, memes e debates, o episódio acabou colocando novamente o nome de Jonas Sulzbach entre os assuntos mais comentados, provando que os arquivos da internet continuam sendo um dos maiores combustíveis para as discussões nas redes sociais.