Gafe ao vivo: Susana Vieira cita Manoel Carlos como se estivesse vivo durante entrevista com Pedro Bial

Durante participação no programa Conversa com Bial, exibido nesta terça-feira, Susana Vieira protagonizou uma situação que não passou despercebida pelos telespectadores. Ao recordar sua icônica personagem Branca Letícia, da novela Por Amor, a atriz comentou que “o Manoel Carlos colocava nela muitas das críticas que fazia à sociedade”, referindo-se ao autor no presente da narrativa e dando a entender que ele ainda estaria vivo.

A declaração rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, principalmente porque Manoel Carlos, um dos maiores autores da história da teledramaturgia brasileira, morreu em 10 de janeiro de 2026, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. O escritor enfrentava problemas de saúde relacionados ao Parkinson e estava afastado da televisão há anos.

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A fala de Susana aconteceu durante uma conversa sobre as grandes vilãs das novelas. Ao relembrar a construção de Branca, personagem que marcou sua carreira em Por Amor, a atriz destacou a importância dos textos escritos por Maneco, como era carinhosamente conhecido nos bastidores da Globo.

Apesar da gafe, muitos internautas interpretaram o comentário como um hábito natural de quem conviveu durante décadas com o autor. Susana Vieira foi uma das atrizes mais associadas às obras de Manoel Carlos e protagonizou diversos sucessos assinados por ele, construindo uma parceria histórica na televisão brasileira.

Nas redes, a situação dividiu opiniões entre quem apontou o deslize e quem considerou a fala apenas uma forma afetuosa de manter viva a memória de um dos maiores nomes da dramaturgia nacional. Enquanto isso, a cena acabou rendendo comentários e voltou a colocar Manoel Carlos entre os assuntos mais comentados da noite.