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Por: Thiago Sodré

Xuxa reage às críticas e ironiza polêmica sobre sexualização em show

Apresentadora usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs e debochar das críticas após repercussão de apresentação

Xuxa - (crédito: Rerodução internet)
Xuxa - (crédito: Rerodução internet)

Xuxa Meneghel decidiu se pronunciar após a repercussão de seu mais recente show, que gerou debates nas redes sociais por conta de momentos considerados mais sensuais por parte do público. Sem fugir da polêmica, a eterna Rainha dos Baixinhos respondeu com bom humor e ironia.

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Em uma publicação no Instagram, a apresentadora agradeceu o carinho recebido dos fãs e aproveitou para mandar um recado aos críticos. “Tô até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês pra mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade”, escreveu.

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Na sequência, Xuxa alfinetou aqueles que vêm criticando sua performance. “E quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas críticas, pois quem sabe com isso vou viajar pra mais lugares e mostrar o último voo da virilha… ops… da nave”, brincou.

A declaração rapidamente viralizou e dividiu opiniões. Enquanto admiradores elogiaram a postura leve e descontraída da artista diante das críticas, outros voltaram a questionar a proposta do espetáculo. Nas redes sociais, o comentário bem-humorado acabou gerando ainda mais engajamento e colocou o nome de Xuxa entre os assuntos mais comentados.

Aos 63 anos, a apresentadora segue mostrando que continua conectada ao público e sem receio de provocar debates. Com uma carreira marcada por reinvenções, Xuxa transformou mais uma polêmica em combustível para ampliar o alcance de seu trabalho, provando que, gostem ou não, ela continua sendo um dos nomes mais influentes do entretenimento brasileiro.

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Thiago Sodré

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    Por Thiago Sodré
    postado em 29/07/2026 12:43
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