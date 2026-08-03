Fofocalizando completa 10 anos, celebra trajetória de sucesso e mostra que ainda tem muito fôlego pela frente

No último dia 31 de julho, o SBT levou ao ar uma edição especial repleta de emoção, nostalgia e homenagens para celebrar os 10 anos do Fofocalizando. A atração, que nasceu em 2016 como uma aposta ousada na programação da emissora, alcançou uma marca que poucos programas do gênero conseguem atingir: uma década no ar falando sobre a vida das celebridades e mantendo relevância diária na televisão aberta brasileira.

Idealizado por Silvio Santos, o programa se consolidou como uma das principais vitrines do entretenimento nacional. Ao longo desses anos, enfrentou mudanças de elenco, alterações de horário, reformulações de formato, troca de nome e até os desafios impostos pela pandemia. Ainda assim, conseguiu atravessar todas essas fases mantendo uma audiência fiel e uma identidade própria.

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Fofocalizando 10 anos (foto: Fotos divulgação)

Grande responsável por essa trajetória é Márcio Esquilo, diretor da atração e nome escolhido por Silvio Santos para comandar os bastidores do projeto desde os primeiros passos. Ao lado de Gabriel Cartolano, Esquilo teve apenas dois dias para criar e colocar o programa no ar, um desafio que parecia improvável, mas que resultou em uma das produções mais duradouras do gênero na TV aberta.

Sob sua direção, o Fofocalizando encontrou uma fórmula que mistura informação, opinião, bastidores e entretenimento de maneira leve e acessível. A chamada “roda gigante da vida alheia” soube transformar a tradicional fofoca em um produto televisivo capaz de informar e divertir ao mesmo tempo.

Atualmente, a atração conta com um time afinado formado por Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Thayse Teixeira, Matheus Baldi e Carol Lekker. Com perfis distintos, os apresentadores conseguem criar uma dinâmica equilibrada, combinando análise, opinião e descontração.

Fofocalizando 10 anos (foto: Fotos divulgação)

Nos bastidores, uma equipe comprometida ajuda a manter a engrenagem funcionando diariamente. Nas ruas, nomes como Fofoquito, Rodrigo Assis e Mini Fofa levam ao público coberturas de eventos, festas, bastidores e entrevistas exclusivas, sempre com o tom leve e bem-humorado que se tornou uma das marcas registradas da atração.

O especial de aniversário reuniu plateia, convidados, jornalistas, influenciadores e diversos profissionais que fizeram parte da história do programa. Foi também uma oportunidade para homenagear figuras que ajudaram a construir a identidade do Fofocalizando ao longo da última década.

Nomes como Leão Lobo, Leo Dias, Chris Flores, Mara Maravilha, Décio Piccinini, Flor Fernandes, Mama Bruschetta, Lívia Andrade e Cariúcha tiveram suas contribuições lembradas durante a celebração. Cada um, à sua maneira, deixou uma marca importante na trajetória do programa.

O especial também resgatou personagens inesquecíveis que passaram pela atração, como o lendário Homem do Saco, além de recordar o trabalho de Roger Tuchetti, repórter que integrou a equipe por três anos e ficou conhecido por realizar a última entrevista de Silvio Santos.

Ao longo dessa década, o Fofocalizando deixou de ser apenas um programa de fofocas para se tornar uma referência no jornalismo de entretenimento. A atração recebeu artistas nacionais e internacionais, revelou personagens, repercutiu grandes acontecimentos do mundo dos famosos e muitas vezes pautou debates que ganharam repercussão em diversos veículos de comunicação pelo país.

Entre erros e acertos, mais acertos do que erros, o programa construiu uma história sólida e mostrou que ainda existe espaço para um formato popular, próximo do público e conectado ao universo das celebridades.

Dez anos depois daquela estreia feita às pressas, o Fofocalizando continua vivo, relevante e ocupando um lugar importante na televisão brasileira. E se depender da quantidade de histórias acumuladas até aqui, o diário dos famosos do SBT ainda tem combustível para seguir informando, divertindo e acompanhando gerações por mais 10, 20 ou até 30 anos. Afinal, algumas histórias simplesmente nasceram para durar.