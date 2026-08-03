Sessão +SBT estreia para celebrar os 45 anos da emissora com Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano

O SBT deu início às comemorações de seus 45 anos de história com a estreia do “Sessão +SBT”, programa especial apresentado por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano. A atração estreou no último dia 3 de agosto e promete conduzir o público por uma verdadeira viagem no tempo, revisitando momentos marcantes que ajudaram a construir a trajetória de uma das maiores emissoras de televisão do país.

Exibido de segunda a sexta-feira, às 21h30, e aos sábados, às 20h45, o especial reúne curiosidades, imagens raras e histórias que atravessaram gerações, reforçando a forte conexão construída entre o SBT e os brasileiros ao longo de mais de quatro décadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Gabriel Cartolano e Gaby Cabrini (foto: Foto divulgação)

Na primeira semana, o programa presta uma homenagem à carreira de Silvio Santos, relembrando atrações, quadros e momentos que ajudaram a consolidar o comunicador como um dos maiores nomes da televisão brasileira.

Além do resgate histórico, a produção também destaca o papel pioneiro da emissora em diversos momentos. O especial mostra como o SBT esteve à frente de seu tempo ao abordar temas ligados à diversidade, inclusão social e combate à desinformação, além de apresentar iniciativas que anteciparam tendências e transformações na comunicação e no entretenimento.

Gabriel Cartolano destacou a emoção de participar do projeto. “A gente mergulhou nos arquivos do SBT. Foi difícil selecionar tudo, porque tem muita história, e o resultado está incrível. Eu estou animado e honrado em fazer parte desse projeto”, afirmou o apresentador.

Já Gaby Cabrini ressaltou o carinho dedicado à produção. “Um programa lindo. O público vai se emocionar e rir junto com a gente. O ‘Sessão +SBT’ vai ser histórico, feito com muito amor e respeito aos SBTistas. Muito feliz em fazer parte disso tudo”, declarou.

Outro destaque da atração é a cenografia, que traduz visualmente o conceito da série ao unir passado e futuro. O estúdio reúne relíquias da televisão, como câmeras cinematográficas, equipamentos históricos e aparelhos de TV antigos, enquanto painéis digitais exibem imagens do streaming +SBT e registros de momentos emblemáticos da emissora. O resultado é um encontro entre a memória afetiva do público e a constante inovação tecnológica que acompanha a evolução da televisão brasileira.

Com a proposta de celebrar seu legado e relembrar momentos inesquecíveis, o “Sessão +SBT” chega como uma das principais homenagens aos 45 anos da emissora fundada por Silvio Santos, reforçando a importância de sua história na cultura e no entretenimento nacional.



