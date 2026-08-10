Xuxa esgota ingressos no Maracanã e abre nova data de show em São Paulo após sucesso estrondoso da turnê "O Último Voo da Nave"

O sucesso da turnê “O Último Voo da Nave” segue surpreendendo até os mais otimistas. Depois de esgotar todos os ingressos para o tão aguardado show no Maracanã, marcado apenas para dezembro deste ano, Xuxa já começou a abrir novas datas em sua agenda para atender à enorme demanda do público.

A Rainha dos Baixinhos confirmou uma apresentação extra em São Paulo, que acontecerá em fevereiro de 2027. A decisão foi tomada após a procura intensa por ingressos e a mobilização dos fãs nas redes sociais, que vinham pedindo novas oportunidades para acompanhar o espetáculo.

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O projeto, que celebra a trajetória de uma das maiores comunicadoras da história da televisão brasileira, tem reunido diferentes gerações de admiradores. Com uma produção grandiosa, efeitos especiais e um repertório repleto de sucessos que marcaram época, a turnê se transformou em um dos maiores acontecimentos do entretenimento nacional.

Nas redes sociais, a notícia da nova data foi recebida com entusiasmo. Muitos fãs que não conseguiram garantir lugar no Maracanã comemoraram a oportunidade de assistir ao espetáculo em São Paulo. Pelo visto, a nave de Xuxa ainda tem muitos voos pela frente e o fenômeno promete continuar movimentando bilheterias por todo o país.