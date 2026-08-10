Cariúcha volta às origens e estreia quadro de fofoca no SuperPop da RedeTV!

Cariúcha está prestes a reviver uma de suas marcas registradas na televisão. Na próxima quarta-feira, o SuperPop, exibido pela RedeTV!, ganhará um novo quadro dedicado ao universo das celebridades, colocando a apresentadora de volta ao terreno que a consagrou nacionalmente durante sua passagem pelo Fofocalizando, do SBT.

A atração contará com uma bancada especial formada por convidados que irão comentar os assuntos mais quentes do mundo dos famosos. Entre os temas que estarão em pauta estão os relacionamentos amorosos que dominaram os noticiários de entretenimento e movimentaram as redes sociais nos últimos dias, gerando debates, especulações e muitas reações do público.

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Para a estreia, Cariúcha receberá o jornalista e colunista de celebridades Thiago Sodré, a apresentadora Mônica Fonseca, conhecida por sua trajetória na televisão e por sua passagem pelo universo da fofoca, além da influenciadora Geisy Arruda e da jornalista Aline Damlem. Juntos, os convidados prometem analisar os bastidores das celebridades e repercutir os assuntos que mais renderam comentários na internet ao longo da semana.

A novidade marca uma aproximação ainda maior de Cariúcha com o gênero que ajudou a consolidar sua imagem na televisão. Conhecida pelo jeito espontâneo, opiniões fortes e comentários sem filtros, a apresentadora promete comandar debates animados e repercutir tudo aquilo que está dando o que falar no mundo dos famosos.

A expectativa nos bastidores é de que o quadro se torne um dos destaques da programação, apostando justamente na combinação de informação, entretenimento e opiniões afiadas para conquistar o público que acompanha diariamente o universo das celebridades. Com isso, Cariúcha mostra que, mesmo à frente de novos desafios, nunca deixou para trás sua essência de comentarista irreverente e apaixonada pelos bastidores da fama.