Planeta Xuxa pode voltar à Globo em 2027 e emissora vê na apresentadora um trunfo para recuperar audiência dos domingos

O icônico Planeta Xuxa pode estar prestes a ganhar uma nova versão na programação da TV Globo. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, no programa A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão na RedeTV!, a emissora estuda o retorno de Xuxa Meneghel à televisão aberta em um projeto dominical que teria estreia prevista para 2027. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Globo nem pela apresentadora.

Exibido originalmente entre 5 de abril de 1997 e 28 de julho de 2002, o Planeta Xuxa foi um dos maiores sucessos da carreira da Rainha dos Baixinhos. Inicialmente exibido aos sábados, o programa migrou para os domingos em 1998 e se tornou um fenômeno de audiência, reunindo música, entrevistas, brincadeiras e o famoso quadro Intimidade, que recebia celebridades para conversas descontraídas e reveladoras.

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Nos bastidores da emissora, o sucesso avassalador da turnê O Último Voo da Nave teria reacendido o interesse pelo nome de Xuxa. Com ingressos esgotados em diversas cidades, incluindo a apresentação histórica no Maracanã, a apresentadora dominou as redes sociais nas últimas semanas e voltou ao centro das atenções do entretenimento brasileiro.

A avaliação interna seria de que Xuxa continua sendo uma das personalidades mais fortes da televisão nacional, capaz de mobilizar diferentes gerações e atrair anunciantes. A Globo também estaria preocupada com a disputa pela audiência dominical, especialmente diante do crescimento dos programas comandados por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli no SBT.

De acordo com Lo-Bianco, caso aceite o convite, Xuxa teria liberdade para participar ativamente da construção do projeto. A emissora estaria disposta a atender grande parte dos desejos da apresentadora para viabilizar o retorno. Entre as ideias discutidas estaria uma releitura moderna do Planeta Xuxa, mantendo elementos que fizeram sucesso no passado, como entrevistas com famosos, atrações musicais e até mesmo referências à icônica nave que marcou a trajetória da artista.

Se as negociações avançarem, a estreia poderia acontecer em abril de 2027, período tradicionalmente utilizado pela Globo para lançar novidades em sua programação. Com isso, Xuxa passaria a integrar a grade dominical ao lado de Eliana e Luciano Huck, em uma tentativa de fortalecer ainda mais a faixa e recuperar terreno na disputa pela liderança de audiência.

Por enquanto, tudo segue no campo das especulações. Mas uma coisa é certa: depois do fenômeno provocado por O Último Voo da Nave, a força de Xuxa Meneghel voltou a ser assunto obrigatório dentro e fora da televisão.