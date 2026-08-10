Negritude Júnior retorna aos Estados Unidos e abre nova turnê internacional no Brazilian festival de San Diego

O Negritude Júnior retorna aos Estados Unidos para sua segunda turnê internacional, celebrando os 40 anos de uma das carreiras mais importantes da história do pagode brasileiro. A estreia acontece no dia 29 de agosto, durante o tradicional Brazilian Festival, idealizado pelo empresário Luciano Sameli, no Waterfront Park, em San Diego, Califórnia.

Além do Negritude Júnior, o festival contará com a participação da consagrada cantora Paula Lima, reunindo grandes nomes da música brasileira em um dos mais importantes eventos voltados à comunidade brasileira nos Estados Unidos. A expectativa é reunir milhares de brasileiros e admiradores da cultura e da música do Brasil.

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Negritude Júnior (foto: Foto Divulgação)

Após a abertura da turnê em San Diego, o grupo segue viagem pelos Estados Unidos com apresentações em Deerfield Beach (02/09), Orlando (03/09), Framingham (04/09) e Miami (05/09), todas no tradicional Boteco Manolo, um dos principais pontos de encontro da comunidade brasileira no país.

No palco, Claudinho, Feijão e Nenê apresentam um show especial em comemoração aos 40 anos do Negritude Júnior, reunindo sucessos que marcaram gerações, como “Cohab City”, “Beijo Geladinho”, “Tanajura”, “Loucura da Paixão” e muitos outros clássicos que ajudaram a escrever a história do pagode brasileiro.

Negritude Júnior (foto: Foto Divulgação)

“É uma alegria enorme voltar aos Estados Unidos. Saber que nossa música continua emocionando brasileiros que vivem longe de casa é um presente. Estamos preparando uma turnê inesquecível para celebrar nossos 40 anos ao lado desse público tão especial.”, destaca Claudinho, vocalista do Negritude Júnior.

Com uma trajetória consagrada por Discos de Ouro e Platina, milhões de fãs e uma história construída com talento, amizade e respeito ao público, o Negritude Júnior segue mostrando que a boa música não conhece fronteiras e continua conquistando diferentes gerações, dentro e fora do Brasil.