Atriz indiana é beijada sem consentimento durante evento e vídeo gera revolta nas redes sociais

Um momento de desconforto envolvendo a atriz indiana Nikita Rawal chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias. A artista foi abordada por uma mulher durante o Bright OTT & Style Awards, realizado em um hotel de Mumbai, na Índia, e acabou sendo beijada sem consentimento diante das câmeras.

Segundo informações divulgadas pelo jornal mexicano El Heraldo de México, a mulher se aproximou da atriz sob o pretexto de tirar uma selfie. No entanto, logo em seguida, surpreendeu Rawal ao beijá-la sem qualquer autorização. Imagens registradas no local mostram a atriz tentando se afastar da abordagem inesperada.

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Após o ocorrido, Nikita aparece visivelmente abalada, cobrindo a boca e demonstrando surpresa e constrangimento diante da situação. Seguranças que acompanhavam o evento agiram rapidamente e retiraram a mulher do local.

De acordo com relatos divulgados pela imprensa internacional, a atriz permaneceu ao lado de integrantes de sua equipe após o episódio e chegou a chorar por conta do ocorrido.

O vídeo da abordagem viralizou nas redes sociais e provocou uma série de reações entre internautas, que destacaram a importância do consentimento em qualquer situação, independentemente do gênero das pessoas envolvidas. Muitos usuários classificaram a atitude da fã como invasiva e inadequada.

Até o momento, Nikita Rawal não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Também não há informações de que tenha sido registrado boletim de ocorrência ou de que a organização do evento tenha divulgado algum comunicado sobre o episódio.