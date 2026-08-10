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Por: Thiago Sodré

Policiais envolvidos em pegadinha de Carlinhos Maia são presos preventivamente após ação no Rancho

Agentes teriam participado de uma brincadeira para retirar possíveis participantes da porta do Rancho do Maia; influenciador se pronunciou e pediu que eventual punição recaia sobre ele

Carlinhos Maia - (crédito: Reprodução internet)
Carlinhos Maia - (crédito: Reprodução internet)

Uma brincadeira de Carlinhos Maia acabou ganhando contornos bem mais sérios e colocou policiais no centro de uma investigação. Os agentes que participaram de uma ação na porta do Rancho do Maia, em Alagoas, com o objetivo de dispersar possíveis participantes que estavam no local, tiveram a prisão preventiva determinada, segundo as informações divulgadas sobre o caso.

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A situação começou depois que Carlinhos Maia decidiu fazer uma pegadinha para convencer uma das pessoas que estavam na porta do Rancho a deixar o local. Na brincadeira, o influenciador simulou que a participante seria colocada dentro de uma viatura policial e conduzida pelos agentes.

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A presença da viatura, segundo o próprio Carlinhos, teria ocorrido de maneira voluntária. O influenciador explicou que o movimento provocado pelo reality nas proximidades do Rancho tem causado transtornos na região, inclusive com relatos de pessoas tentando invadir propriedades vizinhas.

Carlinhos chegou a elogiar a atuação da segurança pública de Alagoas e destacou a eficiência dos profissionais envolvidos. Só que a brincadeira acabou tomando uma proporção completamente diferente da esperada.

Após a repercussão, a corporação informou que as medidas cabíveis contra os agentes estão sendo adotadas e que os policiais serão investigados. Nas redes sociais, começaram a circular relatos de que eles poderiam inclusive ser desligados da corporação.

Diante da possibilidade de punição aos profissionais de segurança, Carlinhos Maia decidiu se manifestar. O influenciador afirmou considerar injusto que os policiais sejam responsabilizados por uma situação que, segundo sua versão, partiu de uma brincadeira organizada por ele.

Carlinhos chegou a pedir que, caso alguma sanção precise ser aplicada, ela seja direcionada a ele. O influenciador também se colocou à disposição para arcar com eventual multa relacionada ao episódio.

A situação agora deixou de ser apenas mais uma das brincadeiras do universo do Rancho do Maia e passou a ser analisada pelas autoridades. Até o momento, porém, é importante separar a repercussão nas redes sociais das informações oficialmente confirmadas sobre o procedimento contra os policiais.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 10/08/2026 19:27
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