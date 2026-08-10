Policiais envolvidos em pegadinha de Carlinhos Maia são presos preventivamente após ação no Rancho

Uma brincadeira de Carlinhos Maia acabou ganhando contornos bem mais sérios e colocou policiais no centro de uma investigação. Os agentes que participaram de uma ação na porta do Rancho do Maia, em Alagoas, com o objetivo de dispersar possíveis participantes que estavam no local, tiveram a prisão preventiva determinada, segundo as informações divulgadas sobre o caso.

A situação começou depois que Carlinhos Maia decidiu fazer uma pegadinha para convencer uma das pessoas que estavam na porta do Rancho a deixar o local. Na brincadeira, o influenciador simulou que a participante seria colocada dentro de uma viatura policial e conduzida pelos agentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A presença da viatura, segundo o próprio Carlinhos, teria ocorrido de maneira voluntária. O influenciador explicou que o movimento provocado pelo reality nas proximidades do Rancho tem causado transtornos na região, inclusive com relatos de pessoas tentando invadir propriedades vizinhas.

Carlinhos chegou a elogiar a atuação da segurança pública de Alagoas e destacou a eficiência dos profissionais envolvidos. Só que a brincadeira acabou tomando uma proporção completamente diferente da esperada.

Após a repercussão, a corporação informou que as medidas cabíveis contra os agentes estão sendo adotadas e que os policiais serão investigados. Nas redes sociais, começaram a circular relatos de que eles poderiam inclusive ser desligados da corporação.

Diante da possibilidade de punição aos profissionais de segurança, Carlinhos Maia decidiu se manifestar. O influenciador afirmou considerar injusto que os policiais sejam responsabilizados por uma situação que, segundo sua versão, partiu de uma brincadeira organizada por ele.

Carlinhos chegou a pedir que, caso alguma sanção precise ser aplicada, ela seja direcionada a ele. O influenciador também se colocou à disposição para arcar com eventual multa relacionada ao episódio.

A situação agora deixou de ser apenas mais uma das brincadeiras do universo do Rancho do Maia e passou a ser analisada pelas autoridades. Até o momento, porém, é importante separar a repercussão nas redes sociais das informações oficialmente confirmadas sobre o procedimento contra os policiais.