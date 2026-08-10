TV Globo prepara proposta milionária para tirar Celso Portiolli do SBT e acabar com a guerra dos domingos

A guerra pela audiência dos domingos na televisão brasileira pode ganhar um novo capítulo, e com direito a uma proposta milionária. Segundo informações do jornalista e colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão na RedeTV!, a TV Globo não teria desistido de contratar Celso Portiolli e estaria novamente estudando uma investida para tirar o apresentador do SBT.

De acordo com o colunista, uma proposta estimada em cerca de R$ 3 milhões estaria sendo cogitada pela emissora carioca para contar com o apresentador a partir de 2027. O valor, porém, ainda não teria sido oficialmente apresentado a Celso, que continua contratado pelo SBT.

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A estratégia da Globo seria colocar Portiolli no comando de um novo game show aos domingos, justamente em uma faixa considerada estratégica pela emissora. A ideia seria colocá-lo frente a frente com a própria Patrícia Abravanel, que vem comandando o Show do Milhão e conquistando bons resultados de audiência para o SBT.

A movimentação ganha ainda mais peso porque a disputa dominical deixou de ser uma simples briga entre programas de entretenimento. Nos últimos tempos, o SBT vem conseguindo incomodar a Globo em diferentes momentos da faixa, inclusive com atrações que chegam a disputar diretamente com o tradicional Fantástico.

Segundo Lo-Bianco, o nome de Celso Portiolli voltou a circular com força nos bastidores da Globo. A emissora enxergaria no apresentador uma possibilidade real de fortalecer sua programação dominical, justamente por ele já ter uma relação consolidada com o público e experiência de sobra em programas ao vivo.

E existe ainda um detalhe curioso nessa possível negociação. Segundo o jornalista, a Globo estaria disposta a oferecer a Celso um período de descanso antes de sua eventual estreia. O apresentador atualmente encara uma rotina pesada no SBT, chegando a comandar cerca de sete horas de programação ao vivo aos domingos.

A possibilidade de um ano sabático seria uma forma de a Globo permitir que Portiolli desacelerasse antes de assumir um novo projeto, além de criar uma transição cuidadosamente planejada para uma eventual mudança de emissora.

Durante a discussão no programa de Sônia Abrão, a jornalista Kaká Meyer e o jornalista Gabriel Perlini também participaram dos comentários sobre a possível movimentação. Entre as hipóteses levantadas está a de que uma negociação desse tamanho poderia representar uma verdadeira cartada da Globo para mexer no tabuleiro da televisão aberta e, principalmente, enfraquecer a atual disputa pelos domingos.

Por enquanto, Celso Portiolli não recebeu oficialmente a proposta e segue no SBT. Mas, se depender dos planos que circulam nos bastidores da Globo, a guerra dominical de 2027 pode começar antes mesmo de a programação sair do papel. E, convenhamos, colocar Celso contra Patrícia Abravanel seria uma daquelas brigas de família televisiva que ninguém ia querer perder.