Prestes a estrear novo programa na Band, Léo Dias tem aposentadoria anunciada no A Tarde é Sua

Uma notícia surpreendeu os telespectadores do A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, na RedeTV!. O jornalista e colunista Gabriel Perline revelou que Léo Dias estaria planejando desacelerar sua carreira e, embora o termo “aposentadoria” tenha sido utilizado na bancada, a ideia seria, na verdade, reduzir o ritmo frenético de trabalho que o jornalista mantém atualmente.

Prestes a assumir novos projetos na Band, Léo Dias teria confidenciado a Perline que está insatisfeito com a rotina intensa e percebeu que precisa colocar um freio na agenda. Segundo o relato, o jornalista estaria entendendo que diminuir a quantidade de compromissos diários seria fundamental para preservar sua qualidade de vida e seu bem-estar.

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O próprio Léo Dias já falou publicamente sobre o assunto. Em um vídeo divulgado nas redes sociais durante uma conversa com o Jornal dos Famosos, o jornalista admitiu que sua rotina tem sido extremamente exaustiva diante da quantidade de projetos que criou e administra.

E não é pouca coisa. Léo construiu uma verdadeira marca em torno de seu próprio nome, com o Portal Léo Dias e a TV Léo Dias, além de seus trabalhos na televisão. O jornalista se transformou em uma das principais referências do jornalismo de celebridades do país e, diariamente, seus veículos costumam pautar outros programas e colunas de entretenimento com informações exclusivas sobre os famosos.

Agora, porém, o desejo seria diminuir a presença diária diante das câmeras.

Segundo as informações apresentadas por Gabriel Perline no A Tarde é Sua, caso os planos avancem, Léo Dias pretende concentrar sua atuação em um novo projeto semanal, com formato documental. A proposta seria apresentar, a cada episódio, uma história diferente envolvendo um artista ou um acontecimento de grande repercussão.

A mudança significaria uma redução considerável na rotina do jornalista. Com isso, Léo poderia deixar de comandar diariamente atrações como o Melhor da Tarde, na Band, e o Jornal dos Famosos, produzido para a TV Léo Dias e exibido no YouTube.

A ideia, segundo os relatos, não seria abandonar completamente o jornalismo de entretenimento, mas encontrar uma maneira mais saudável de continuar trabalhando. Léo também teria manifestado o desejo de abrir espaço para novos profissionais e permitir que outros nomes ganhem protagonismo no segmento.

Nos bastidores, outro ponto estaria incomodando o jornalista. Ainda segundo Gabriel Perline, Léo Dias estaria preocupado com o fato de os créditos pelo trabalho desenvolvido por sua equipe muitas vezes acabarem concentrados em seu próprio nome. A força da marca construída pelo colunista fez com que Portal Léo Dias e TV Léo Dias se tornassem diretamente associados à figura do jornalista, mesmo quando as informações são resultado do trabalho de diversos profissionais.

Ao longo dos anos, Léo Dias transformou seu nome em uma das marcas mais fortes do jornalismo de celebridades brasileiro. O portal criado por ele se tornou referência no segmento, enquanto o Jornal dos Famosos passou a ocupar espaço diário no debate sobre a vida dos artistas.

Agora, o homem que ajudou a acelerar o mercado das fofocas parece estar pensando justamente no movimento contrário: pisar no freio.

A chamada “aposentadoria” anunciada no A Tarde é Sua, portanto, pode estar mais para uma aposentadoria da rotina exaustiva do que para uma despedida definitiva da televisão. Léo Dias ainda tem muito a contar, mas, desta vez, parece querer escolher melhor quando e como vai contar.