Anitta será anunciada como rainha de bateria da Grande Rio neste sábado, 22

Depois da saída de Virgínia Fonseca do posto de rainha de bateria da Grande Rio, o mundo do samba ficou de olho para descobrir quem assumiria o cobiçado posto à frente da bateria da tricolor de Caxias. E, ao que tudo indica, a escola já encontrou sua nova majestade: ninguém menos que Anitta.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A cantora será anunciada oficialmente neste sábado, dia 22, como a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027. A escolha encerra uma verdadeira dança das cadeiras nos bastidores do samba, que contou com diversos nomes especulados para ocupar o posto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Paulo Oliveira chegou a ser um dos nomes mais pedidos pela comunidade e teria recebido apoio até mesmo do presidente da agremiação, Jayder Soares. Além dele, nomes como Mileide Mihaile, Erika Januza e outras musas do Carnaval também passaram a circular entre os possíveis nomes para assumir o reinado.
Mas quem acabou passando na frente foi a poderosa Anitta. Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, a cantora já teria fechado contrato para brilhar à frente da bateria comandada pelo Mestre Macaco Branco.
De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Anitta será apresentada oficialmente à comunidade no dia 20 de setembro, durante uma grande festa na quadra da escola, em Duque de Caxias.
E se tem uma coisa que Anitta sabe fazer é causar. A chegada da cantora promete transformar o Carnaval da Grande Rio em um dos assuntos mais comentados da temporada. Depois de Virgínia, a escola aposta em um nome que conhece muito bem os holofotes, os palcos e, principalmente, a arte de fazer barulho.
Agora é esperar a poderosa colocar o samba no pé, vestir as cores da tricolor de Caxias e mostrar que, quando Anitta entra em cena, até a bateria precisa se preparar para acompanhar o ritmo.