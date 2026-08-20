TV brasileira empobrece a teledramaturgia com as partidas de Laura Cardoso e Glória Menezes

A semana foi pesada para a televisão brasileira, especialmente para a teledramaturgia. Em uma sequência dolorosa de despedidas, o público perdeu duas de suas maiores referências: Laura Cardoso e Glória Menezes. Duas atrizes de majestade, duas mulheres que ajudaram a construir a história da televisão brasileira e que agora deixam um vazio difícil de preencher.

Laura Cardoso partiu aos 97 anos, deixando para trás um dos legados mais impressionantes da dramaturgia nacional. Com uma carreira marcada por mais de seis décadas de televisão e dezenas de novelas, a atriz conquistou gerações com seu talento, carisma, elegância e uma capacidade única de transformar qualquer personagem em alguém inesquecível.

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Laura não era apenas uma atriz. Era patrimônio da televisão brasileira. Sua presença em cena carregava autoridade, experiência e uma verdade que poucos artistas conseguem alcançar. Cada personagem interpretado por ela ajudou a escrever capítulos importantes da nossa teledramaturgia.

Mal o público começava a assimilar a despedida de Laura Cardoso, veio outro golpe. Glória Menezes também nos deixou, aumentando ainda mais a sensação de vazio e tristeza no meio artístico e entre os milhões de brasileiros que cresceram acompanhando sua trajetória.

Glória Menezes foi uma das grandes damas da televisão. Ao longo de uma carreira brilhante, construiu personagens que atravessaram décadas e permaneceram vivos na memória do público. Sua elegância, seu talento e sua presença diante das câmeras fizeram dela uma referência para inúmeras gerações de atores e atrizes.

Foi uma semana difícil. Uma facada, um golpe atrás do outro. Quando ainda tentávamos entender a perda de Laura, fomos obrigados a lidar com a despedida de Glória. Duas notícias que parecem ainda mais dolorosas quando lembramos o tamanho que essas mulheres tiveram na construção da televisão brasileira.

É claro que sabemos que ninguém é eterno. A vida tem seus ciclos e grandes artistas também precisam se despedir. Mas existem pessoas que, mesmo partindo, permanecem. E Laura Cardoso e Glória Menezes pertencem justamente a essa categoria.

Elas permanecem nas novelas, nos personagens, nas cenas, nas histórias e nas lembranças de quem acompanhou a evolução da televisão brasileira. Permanecem nas reprises, nas fotografias, nos arquivos e, principalmente, na memória afetiva de milhões de telespectadores.

A partida das duas representa uma perda imensa para a teledramaturgia. A televisão brasileira fica, sim, mais pobre sem Laura Cardoso e Glória Menezes. Mas, ao mesmo tempo, fica infinitamente mais rica pelo privilégio de ter contado com duas artistas tão grandiosas.

O público agora se despede com lágrimas, aplausos e muita saudade. E talvez essa seja a melhor forma de homenagear duas mulheres que dedicaram suas vidas à arte: continuar lembrando seus trabalhos, seus personagens e tudo aquilo que fizeram diante das câmeras.

Laura e Glória se despedem da vida, mas não da televisão. Porque algumas estrelas simplesmente não deixam de brilhar. Elas apenas mudam de lugar