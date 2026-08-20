Zezé Di Camargo gera debate na web ao anunciar show e evitar o número 13, da legenda do PT

Zezé Di Camargo voltou a movimentar as redes sociais, desta vez por uma escolha inusitada na divulgação de um de seus próximos shows. A apresentação está marcada para o dia 13 de novembro, mas, em vez de utilizar diretamente o número na divulgação, o cantor optou por escrever a data como “12 + 1”.

A escolha não passou despercebida. Nas redes sociais, internautas associaram imediatamente a estratégia ao número 13, usado como legenda do Partido dos Trabalhadores, o PT, e passaram a relacionar a divulgação às posições políticas já manifestadas pelo cantor.

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Zezé Di Camargo já declarou publicamente ser de direita e ter apoiado Jair Bolsonaro. Por isso, a opção de substituir o número 13 pela expressão “12 + 1” foi interpretada por parte do público como uma maneira de evitar o algarismo associado ao partido.

Se a intenção era apenas criar uma forma diferente de apresentar a data ou chamar atenção para o anúncio, o resultado acabou sendo justamente esse. A estratégia despertou comentários, memes e debates entre os internautas, transformando uma simples divulgação de show em assunto político nas redes sociais.

Não é a primeira vez que Zezé Di Camargo se envolve em situações que ultrapassam o universo da música. O cantor já protagonizou outras discussões públicas relacionadas às suas posições políticas e à maneira como manifesta suas opiniões.

No fim do ano passado, após gravar um especial para o SBT, Zezé teria pedido o cancelamento da participação depois de uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a inauguração do canal de notícias Mais SBT News, segundo informações divulgadas na época.

Agora, novamente, uma escolha aparentemente simples na divulgação de um espetáculo acabou ganhando uma dimensão muito maior. O “12 + 1” virou assunto, reacendeu discussões sobre as posições políticas do cantor e mostrou que, nos tempos atuais, até a forma de escrever uma data pode render uma boa polêmica na internet.