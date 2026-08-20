Xuxa mantém esperança de voltar com Planeta Xuxa em 2027 na TV Globo

Xuxa Meneghel pode estar mais perto de voltar à televisão do que muitos imaginam. Depois de uma temporada de grande sucesso com seus shows, que vêm lotando estádios e tendo ingressos esgotados, a Rainha dos Baixinhos voltou a despertar o interesse do mercado televisivo e passou a ser apontada como um possível trunfo para a programação dominical da TV Globo em 2027.

Nos bastidores, o nome de Xuxa ganhou força diante da possibilidade de um retorno do icônico Planeta Xuxa, programa que marcou época no final dos anos 1990 e nos anos 2000 e se tornou um dos grandes símbolos da carreira da apresentadora.

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A ideia seria colocar novamente a Rainha dos Baixinhos na televisão aberta e, de quebra, movimentar a disputa pela audiência aos domingos. Afinal, poucos nomes carregam consigo uma história tão forte com o público brasileiro quanto Xuxa.

Em conversa exclusiva com este colunista, Xuxa foi direta ao falar sobre a possibilidade de retornar à televisão. A apresentadora revelou que, até o momento, não recebeu nenhuma proposta da TV Globo. No entanto, também fez questão de não fechar as portas para um possível retorno.

Quando o assunto é especificamente o Planeta Xuxa, a apresentadora deixou claro que muita coisa ainda precisaria ser conversada. Ou seja, não existe confirmação de um retorno, mas também não existe uma negativa definitiva.

E talvez seja justamente aí que esteja a esperança dos fãs. Xuxa não disse que não. Pelo contrário, deixou aberta a possibilidade de voltar ao ar e conversar sobre novos projetos.

O sucesso recente de seus shows mostra que a Rainha dos Baixinhos continua com enorme poder de mobilização. Gerações que cresceram acompanhando seus programas agora lotam arenas e estádios para reviver um pouco daquela magia que marcou a infância de milhões de brasileiros.

Um eventual retorno do Planeta Xuxa, obviamente, precisaria ser repensado para os tempos atuais, mas a essência daquilo que fez o programa se tornar um fenômeno poderia continuar intacta.

Por enquanto, tudo permanece no campo das possibilidades. Não há proposta oficial confirmada, nem contrato assinado. Mas enquanto Xuxa mantiver a porta aberta, os fãs podem continuar sonhando.

E nós também. Porque, convenhamos, ver a Rainha dos Baixinhos novamente aos domingos na televisão brasileira seria daqueles acontecimentos capazes de fazer a audiência parar para assistir.