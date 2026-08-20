InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Xuxa mantém esperança de voltar com Planeta Xuxa em 2027 na TV Globo

Em conversa exclusiva com este colunista, Rainha dos Baixinhos não confirma proposta, mas também não fecha as portas para um possível retorno

Xuxa Meneghel pode estar mais perto de voltar à televisão do que muitos imaginam. Depois de uma temporada de grande sucesso com seus shows, que vêm lotando estádios e tendo ingressos esgotados, a Rainha dos Baixinhos voltou a despertar o interesse do mercado televisivo e passou a ser apontada como um possível trunfo para a programação dominical da TV Globo em 2027.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nos bastidores, o nome de Xuxa ganhou força diante da possibilidade de um retorno do icônico Planeta Xuxa, programa que marcou época no final dos anos 1990 e nos anos 2000 e se tornou um dos grandes símbolos da carreira da apresentadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ideia seria colocar novamente a Rainha dos Baixinhos na televisão aberta e, de quebra, movimentar a disputa pela audiência aos domingos. Afinal, poucos nomes carregam consigo uma história tão forte com o público brasileiro quanto Xuxa.

Em conversa exclusiva com este colunista, Xuxa foi direta ao falar sobre a possibilidade de retornar à televisão. A apresentadora revelou que, até o momento, não recebeu nenhuma proposta da TV Globo. No entanto, também fez questão de não fechar as portas para um possível retorno.

Quando o assunto é especificamente o Planeta Xuxa, a apresentadora deixou claro que muita coisa ainda precisaria ser conversada. Ou seja, não existe confirmação de um retorno, mas também não existe uma negativa definitiva.

E talvez seja justamente aí que esteja a esperança dos fãs. Xuxa não disse que não. Pelo contrário, deixou aberta a possibilidade de voltar ao ar e conversar sobre novos projetos.

O sucesso recente de seus shows mostra que a Rainha dos Baixinhos continua com enorme poder de mobilização. Gerações que cresceram acompanhando seus programas agora lotam arenas e estádios para reviver um pouco daquela magia que marcou a infância de milhões de brasileiros.

Um eventual retorno do Planeta Xuxa, obviamente, precisaria ser repensado para os tempos atuais, mas a essência daquilo que fez o programa se tornar um fenômeno poderia continuar intacta.

Por enquanto, tudo permanece no campo das possibilidades. Não há proposta oficial confirmada, nem contrato assinado. Mas enquanto Xuxa mantiver a porta aberta, os fãs podem continuar sonhando.

E nós também. Porque, convenhamos, ver a Rainha dos Baixinhos novamente aos domingos na televisão brasileira seria daqueles acontecimentos capazes de fazer a audiência parar para assistir.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 20/08/2026 14:28
    SIGA
    x