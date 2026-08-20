Ex-BBB Marcelinho está de volta a São Paulo e movimenta rumores sobre possível ida para A Fazenda

O ex-BBB Marcelinho está novamente em São Paulo, informação que ganhou repercussão após ser divulgada pela página do colunista Léo Dias. A presença do famoso na capital paulista também levantou especulações sobre seus próximos passos e, principalmente, sobre uma possível participação em A Fazenda.

Durante sua passagem pela cidade, Marcelinho também realizou um procedimento estético, em meio às especulações sobre uma possível volta à televisão.

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Atualmente, procedimentos como preenchimento facial, toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno estão entre os mais procurados por artistas e personalidades que buscam manter uma aparência mais descansada, definida e harmônica.

Marcelinho, Dra Raphaella Cavalcante e Breno (foto: Foto Divulgação)

Segundo a Dra. Raphaella Cavalcante, especialista em harmonização facial, esses procedimentos podem ser utilizados de acordo com as necessidades e características de cada paciente, proporcionando resultados naturais e equilibrados. A especialista também destaca a importância de avaliar individualmente quais técnicas são mais adequadas para cada rosto.

A busca por resultados mais naturais tem ganhado espaço na estética, com procedimentos que valorizam os traços individuais e ajudam a melhorar a qualidade da pele, a definição facial e o aspecto geral da aparência, sem necessariamente promover mudanças exageradas.

Enquanto os rumores sobre uma possível ida de Marcelinho para A Fazenda movimentam as redes, a presença do ex-BBB em São Paulo e os recentes cuidados com a aparência aumentam a curiosidade sobre quais serão seus próximos passos.

Marcelinho estaria se preparando para um novo desafio na televisão?